﻿ Премьер Литвы Сквернялис: мы не будем заламывать руки соседям в вопросе БелАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Премьер Литвы Сквернялис: мы не будем заламывать руки соседям в вопросе БелАЭС

09.06.2020 19:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На фоне дискуссий Балтийских стран о торговле электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС в Остроце, премьер Саулюс Сквернялис заявил, что Литва постарается сделать все, чтобы энергия, произведенная на считающейся небезопасной станции, не попала в Литву, но не будет "заламывать руки" соседям в этом вопросе.


Astravo atominė elektrinė© DELFI / Kiril Čachovskij 

"До периода согласования нужно сделать все, чтобы технически электроэнергия с этой станции не могла попадать на литовский рынок. Для этого внесены изменения не только в методику, которую, надеюсь, удастся принять вместе с политической декларацией, но это является общим решением Литвы, Латвии, Польши и Еврокомиссии", – заявил С. Сквернялис журналистам во вторник. 

 "Надеюсь, что это будет сделано. Мы не будем "заламывать" руки партнерам, соседям – это точно не тот путь, хотя кое-кто считает, что мы должны это сделать", – добавил он. В последние дни дискуссии в Литве вызвал проект соглашения Балтийских стран по электроэнергии, производимой БелАЭС, позволит предотвратить доступ электроэнергии с этой станции на рынок Балтийских стран. Он не обязывает Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию с БелАЭС в Островце. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS на минувшей неделе критиковал проект соглашения Балтийских стран, подготовленный Минэнерго, утверждая, что он не отвечает интересам Литвы. 


Минэнерго и администрация президента Литвы защищают проект. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас во вторник заявил, что правительство не примет никаких решений, которые не позволят реализовать "анти-островецкий закон". В среду правительство Литвы обсуждало совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, но не приняло решений по нему.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фоне дискуссий Балтийских стран о торговле электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС в Остроце, премьер Саулюс Сквернялис заявил, что Литва постарается...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске Lada врезалась в машину скорой и перевернулась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика