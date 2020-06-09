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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» продолжает трансферную кампанию к новому сезону
Источник материала: ОНТ
Состав белорусской команды пополнил центровой сборной Латвии Клавс Чаварс.
Минувший сезон он провёл в «Вентспилсе», который выступает в латвийско-эстонской лиге. В Кубке ФИБА-Европа Чаварс показал хорошую статистику: за 12 матчей набрал 135 очков. 24-летний центровой с 2017 года выступает и в составе сборной Латвии.
Фото: bc-tsmoki.by
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Состав белорусской команды пополнил центровой сборной Латвии Клавс Чаварс. Минувший сезон он провёл в «Вентспилсе», который выступает в латвийско-эстонской...
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