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Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» продолжает трансферную кампанию к новому сезону

09.06.2020 19:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетбольный клуб «Цмокі-Мінск» продолжает трансферную кампанию к новому сезону

Состав белорусской команды пополнил центровой сборной Латвии Клавс Чаварс. 

Минувший сезон он провёл в «Вентспилсе», который выступает в латвийско-эстонской лиге. В Кубке ФИБА-Европа Чаварс показал хорошую статистику: за 12 матчей набрал 135 очков. 24-летний центровой с 2017 года выступает и в составе сборной Латвии.

Фото: bc-tsmoki.by

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Состав белорусской команды пополнил центровой сборной Латвии Клавс Чаварс.  Минувший сезон он провёл в «Вентспилсе», который выступает в латвийско-эстонской...
 
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