Всемирный день аккредитации: белорусская система подтвердила соответствие международным требованиям – речь о продуктах питания, лекарствах и услугах

Источник материала: ОНТ

Беларусь вновь сдала экзамен на соответствие европейским и международным требованиям. Оценки экспертов Национальной системе аккредитации высокие. Это значит, что в мире есть доверие к нашим лабораториям, органам по сертификации, комиссиям и инспекциям, чья миссия – дать объективную и беспристрастную оценку качеству и безопасности продукции, выпускаемой в Беларуси.

При этом, речь может идти как о продуктах, оборудовании, услугах и целых компаниях. После таких испытаний выдаются сертификаты.

Эти документы, по сути, - синонимы словам «безопасность» и «качество». Во Всемирный день аккредитации кто в Беларуси за экспертов?

«Если взять нашу продукцию, здесь видим сертификат «Халяль», если брать по стандарту Беларуси, мы выпускаем данный продукт. Вся продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, тоже наносится знак».

А еще и знак евразийского соответствия. Лезть из кожи вон, чтобы убедить покупателя в безопасности продукции, агрокомбинату «Дзержинский» сегодня не нужно. Отметки на упаковках говорят сами за себя. Вот тебе и «натуральный продукт», вот пометка «Халяльная продукция», которой может похвастаться далеко не каждое предприятие. Все это значит, что товар, прежде чем попасть на прилавки, прошел соответствующие испытания в аккредитованных лабораториях.

Олег Логвинов, заместитель генерального директора по ветеринарно-санитарной безопасности агрокомбината «Дзержинский»: «Сертификат «Халяль» - это, конечно же, безупречное качество, безопасность и экологичность продукции на всех этапах производства. На сегодняшний день порядка четверти населения исповедует ислам, они употребляют только халяльную продукцию, и для того, чтобы присутствовать на этих рынках, необходимо иметь данный сертификат. Мы можем экспортировать уже в Турцию, Иран, Ирак, Египет».

В роли гаранта качества – национальная система аккредитации. Она в очередной раз прошла проверку на соответствие европейским и международным требованиям (следующий экзамен – в 2023-м). А пока в нее включено больше 2,5 тыс. различных лабораторий, сотни органов по сертификации, больше десятка инспекций. И это далеко не все. Кроме того, на руках и глобальные соглашения. Это значит, что испытания и сертификация, проводимые у нас в стране, признаются и за рубежом. Условия для этого созданы.

Татьяна Николаева, директор Белорусского государственного центра аккредитации: «Для признания результатов оценки соответствия система формировалась более 20 лет. И уже 10 лет существует Белорусский центр по аккредитации. И мы серьезно готовились совместно с аккредитованными субъектами для прохождения проверки нашей работы, чтобы подписать данное соглашение. В нашей базе на сегодняшний день зарегистрировано более 75 тыс. документов об оценке соответствия с нанесенными комбинированными знаками».

Лаборатория белорусского института метрологии – в списке аккредитованных не только у нас в стране, но и в Евразийском экономическом союзе в целом. Здесь проводят испытания пищевой и сельхозпродукции. Результаты проверки – в протокол со специальным знаком. Эта отметка в документе и дает «зеленый свет» на международные рынки.

Наталья Вощула, начальник отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Белорусского государственного института метрологии: «Продукция подвергается испытаниям, прежде чем пройдет оценку соответствия. А лаборатория в свою очередь проходит испытания при аккредитации, подтверждая свою компетентность. Таким образом, вместе с аттестатом аккредитации лаборатория берет на себя огромную ответственность с тем, чтобы в своей деятельности не нанести вреда репутации национальному органу, международному органу по аккредитации, а также поставщику или производителю продукции».

Сертифицировано однажды, признано везде – к этому стремятся многие страны. Ведь такой подход значительно облегчает международную торговлю, хотя бы потому, что не нужно каждый раз подтверждать качество заново. К примеру, провести повторные испытания сложной техники в ЕС – удовольствие не из дешевых: около €25 тыс. Такие же испытания у нас в стране – практически в 5 раз дешевле. Сертификаты – еще и путевка нашей продукции на различные рынки. Белорусская торгово-промышленная палата выдает такие документы по отдельным направлениям: для рынка СНГ, Сербии, Ирана и других стран.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Мы также выдаем сертификат свободной продажи. Это означает, что выпускаемая продукция у нас в Беларуси не имеет ограничений по своему использованию. Конечно, в целом это влияет на экспорт. Мы выдали, например, в прошлом году сертификатов в рамках зоны свободной торговли с Вьетнамом на более чем 300 поставок белорусской продукции. Самое главное в рамках этого соглашения платежи наших предприятий, конечно, минимизированы».

По сути, сертификаты сегодня – как единый международный технический язык. Его понимают в разных странах. Однако далеко не все государства могут похвастаться национальной системой аккредитации, в кармане у которой – и признание компетентности, и одобрение международных экспертов. Это все говорит о качестве и уже позволяет нашим предприятиям заручиться доверием и у своих, и получить билет на зарубежные рынки. Тот случай, когда возможности есть, было бы желание.

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