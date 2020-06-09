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Всемирный день аккредитации: белорусская система подтвердила соответствие международным требованиям – речь о продуктах питания, лекарствах и услугах
Источник материала: ОНТ
Беларусь вновь сдала экзамен на соответствие европейским и международным требованиям. Оценки экспертов Национальной системе аккредитации высокие. Это значит, что в мире есть доверие к нашим лабораториям, органам по сертификации, комиссиям и инспекциям, чья миссия – дать объективную и беспристрастную оценку качеству и безопасности продукции, выпускаемой в Беларуси.
При этом, речь может идти как о продуктах, оборудовании, услугах и целых компаниях. После таких испытаний выдаются сертификаты.
Эти документы, по сути, - синонимы словам «безопасность» и «качество». Во Всемирный день аккредитации кто в Беларуси за экспертов?
А еще и знак евразийского соответствия. Лезть из кожи вон, чтобы убедить покупателя в безопасности продукции, агрокомбинату «Дзержинский» сегодня не нужно. Отметки на упаковках говорят сами за себя. Вот тебе и «натуральный продукт», вот пометка «Халяльная продукция», которой может похвастаться далеко не каждое предприятие. Все это значит, что товар, прежде чем попасть на прилавки, прошел соответствующие испытания в аккредитованных лабораториях.
В роли гаранта качества – национальная система аккредитации. Она в очередной раз прошла проверку на соответствие европейским и международным требованиям (следующий экзамен – в 2023-м). А пока в нее включено больше 2,5 тыс. различных лабораторий, сотни органов по сертификации, больше десятка инспекций. И это далеко не все. Кроме того, на руках и глобальные соглашения. Это значит, что испытания и сертификация, проводимые у нас в стране, признаются и за рубежом. Условия для этого созданы.
Лаборатория белорусского института метрологии – в списке аккредитованных не только у нас в стране, но и в Евразийском экономическом союзе в целом. Здесь проводят испытания пищевой и сельхозпродукции. Результаты проверки – в протокол со специальным знаком. Эта отметка в документе и дает «зеленый свет» на международные рынки.
Сертифицировано однажды, признано везде – к этому стремятся многие страны. Ведь такой подход значительно облегчает международную торговлю, хотя бы потому, что не нужно каждый раз подтверждать качество заново. К примеру, провести повторные испытания сложной техники в ЕС – удовольствие не из дешевых: около €25 тыс. Такие же испытания у нас в стране – практически в 5 раз дешевле. Сертификаты – еще и путевка нашей продукции на различные рынки. Белорусская торгово-промышленная палата выдает такие документы по отдельным направлениям: для рынка СНГ, Сербии, Ирана и других стран.
По сути, сертификаты сегодня – как единый международный технический язык. Его понимают в разных странах. Однако далеко не все государства могут похвастаться национальной системой аккредитации, в кармане у которой – и признание компетентности, и одобрение международных экспертов. Это все говорит о качестве и уже позволяет нашим предприятиям заручиться доверием и у своих, и получить билет на зарубежные рынки. Тот случай, когда возможности есть, было бы желание.
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Всемирный день аккредитации: белорусская система подтвердила соответствие международным требованиям – речь о продуктах питания, лекарствах и услугах
Беларусь вновь сдала экзамен на соответствие европейским и международным требованиям. Оценки экспертов Национальной системе аккредитации высокие. Это значит,...
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