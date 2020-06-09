ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Всемирный день аккредитации: белорусская система подтвердила соответствие международным требованиям – речь о продуктах питания, лекарствах и услугах

09.06.2020 20:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Всемирный день аккредитации: белорусская система подтвердила соответствие международным требованиям – речь о продуктах питания, лекарствах и услугах

Беларусь вновь сдала экзамен на соответствие европейским и международным требованиям. Оценки экспертов Национальной системе аккредитации высокие. Это значит, что в мире есть доверие к нашим лабораториям, органам по сертификации, комиссиям и инспекциям, чья миссия – дать объективную и беспристрастную оценку качеству и безопасности продукции, выпускаемой в Беларуси.

При этом, речь может идти как о продуктах, оборудовании, услугах и целых компаниях. После таких испытаний выдаются сертификаты.

Эти документы, по сути, - синонимы словам «безопасность» и «качество». Во Всемирный день аккредитации кто в Беларуси за экспертов?

«Если взять нашу продукцию, здесь видим сертификат «Халяль», если брать по стандарту Беларуси, мы выпускаем данный продукт. Вся продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу, тоже наносится знак».

А еще и знак евразийского соответствия. Лезть из кожи вон, чтобы убедить покупателя в безопасности продукции, агрокомбинату «Дзержинский» сегодня не нужно. Отметки на упаковках говорят сами за себя. Вот тебе и «натуральный продукт», вот пометка «Халяльная продукция», которой может похвастаться далеко не каждое предприятие. Все это значит, что товар, прежде чем попасть на прилавки, прошел соответствующие испытания в аккредитованных лабораториях.

Олег Логвинов, заместитель генерального директора по ветеринарно-санитарной безопасности агрокомбината «Дзержинский»: «Сертификат «Халяль» - это, конечно же, безупречное качество, безопасность и экологичность продукции на всех этапах производства. На сегодняшний день порядка четверти населения исповедует ислам, они употребляют только халяльную продукцию, и для того, чтобы присутствовать на этих рынках, необходимо иметь данный сертификат. Мы можем экспортировать уже в Турцию, Иран, Ирак, Египет».

В роли гаранта качества – национальная система аккредитации. Она в очередной раз прошла проверку на соответствие европейским и международным требованиям (следующий экзамен – в 2023-м). А пока в нее включено больше 2,5 тыс. различных лабораторий, сотни органов по сертификации, больше десятка инспекций. И это далеко не все. Кроме того, на руках и глобальные соглашения. Это значит, что испытания и сертификация, проводимые у нас в стране, признаются и за рубежом. Условия для этого созданы.

Татьяна Николаева, директор Белорусского государственного центра аккредитации: «Для признания результатов оценки соответствия система формировалась более 20 лет. И уже 10 лет существует Белорусский центр по аккредитации. И мы серьезно готовились совместно с аккредитованными субъектами для прохождения проверки нашей работы, чтобы подписать данное соглашение. В нашей базе на сегодняшний день зарегистрировано более 75 тыс. документов об оценке соответствия с нанесенными комбинированными знаками».

Лаборатория белорусского института метрологии – в списке аккредитованных не только у нас в стране, но и в Евразийском экономическом союзе в целом. Здесь проводят испытания пищевой и сельхозпродукции. Результаты проверки – в протокол со специальным знаком. Эта отметка в документе и дает «зеленый свет» на международные рынки.

Наталья Вощула, начальник отдела испытаний пищевой и сельскохозяйственной продукции Белорусского государственного института метрологии: «Продукция подвергается испытаниям, прежде чем пройдет оценку соответствия. А лаборатория в свою очередь проходит испытания при аккредитации, подтверждая свою компетентность. Таким образом, вместе с аттестатом аккредитации лаборатория берет на себя огромную ответственность с тем, чтобы в своей деятельности не нанести вреда репутации национальному органу, международному органу по аккредитации, а также поставщику или производителю продукции».

Сертифицировано однажды, признано везде – к этому стремятся многие страны. Ведь такой подход значительно облегчает международную торговлю, хотя бы потому, что не нужно каждый раз подтверждать качество заново. К примеру, провести повторные испытания сложной техники в ЕС –  удовольствие не из дешевых: около €25 тыс. Такие же испытания у нас в стране – практически в 5 раз дешевле. Сертификаты – еще и путевка нашей продукции на различные рынки. Белорусская торгово-промышленная палата выдает такие документы по отдельным направлениям: для рынка СНГ, Сербии, Ирана и других стран.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «Мы также выдаем сертификат свободной продажи. Это означает, что выпускаемая продукция у нас в Беларуси не имеет ограничений по своему использованию. Конечно, в целом это влияет на экспорт. Мы выдали, например, в прошлом году сертификатов в рамках зоны свободной торговли с Вьетнамом на более чем 300 поставок белорусской продукции. Самое главное в рамках этого соглашения платежи наших предприятий, конечно, минимизированы».

По сути, сертификаты сегодня – как единый международный технический язык. Его понимают в разных странах. Однако далеко не все государства могут похвастаться национальной системой аккредитации, в кармане у которой – и признание компетентности, и одобрение международных экспертов. Это все говорит о качестве и уже позволяет нашим предприятиям заручиться доверием и у своих, и получить билет на зарубежные рынки. Тот случай, когда возможности есть, было бы желание.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь вновь сдала экзамен на соответствие европейским и международным требованиям. Оценки экспертов Национальной системе аккредитации высокие. Это значит,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Барби в самоизоляции»: бабушка придумала забавные образы для кукол и рассмешила сеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика