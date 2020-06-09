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Приорбанк делает подарки при открытии пенсионного счета
Источник материала: БДГ
Приорбанк до 1 августа при оформлении пенсионного обслуживания предлагает в подарок набор полотенец.
Пенсионеры также бесплатно получают карточки Mastercard Standard. Чтобы оформить все без очереди, можно забронировать по телефону время посещения любого отделения, после чего прийти с паспортом и пенсионным удостоверением. Менеджеры банка сами передадут в управление по труду всю необходимую информацию. Таким же способом можно перевести пенсию из другого банка и получать больше привилегий.
Также предусмотрено снятие наличных денег в ближайшем банкомате любого банка без комиссии – до 2 тысяч рублей в месяц, CМС-оповещение о зачислении пенсии и при совершении крупных покупок, а также дополнительный доход до 3% годовых от остатка на карточке. Оплачивать коммунальные платежи, связь, переводить деньги внутри страны и за рубеж можно в интернет-банке или мобильном приложении.
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Приорбанк до 1 августа при оформлении пенсионного обслуживания предлагает в подарок набор полотенец.
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