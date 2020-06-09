ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Приорбанк делает подарки при открытии пенсионного счета

10.06.2020 07:00 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Приорбанк до 1 августа при оформлении пенсионного обслуживания предлагает в подарок набор полотенец.

Пенсионеры также бесплатно получают карточки Mastercard Standard. Чтобы оформить все без очереди, можно забронировать по телефону время посещения любого отделения, после чего прийти с паспортом и пенсионным удостоверением. Менеджеры банка сами передадут в управление по труду всю необходимую информацию. Таким же способом можно перевести пенсию из другого банка и получать больше привилегий.
 
По карточке Приорбанка можно получить манибэк от банка до 2% и дополнительные бонусы по программам лояльности, в том числе до 20% от партнеров KeyCard. Среди них – продуктовые сети, магазины товаров для животных, ювелирные салоны и т.д.

Также предусмотрено снятие наличных денег в ближайшем банкомате любого банка без комиссии – до 2 тысяч рублей в месяц, CМС-оповещение о зачислении пенсии и при совершении крупных покупок, а также дополнительный доход до 3% годовых от остатка на карточке. Оплачивать коммунальные платежи, связь, переводить деньги внутри страны и за рубеж можно в интернет-банке или мобильном приложении.
 
«Сейчас на пенсию выходят люди, родившиеся в 50-60-е годы, они очень активны, позитивны и настроены к новым технологичным переменам. Это поколение уже с легкостью владеет современными технологиями, пользуется смартфонами, планшетами и компьютерами, заказывает товары через интернет и т.д. Современные пенсионеры ведут активную социальную жизнь, следят за своим здоровьем, не перестают учиться чему-то новому, проводят досуг со своими внуками» – отметили в Приорбанке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приорбанк до 1 августа при оформлении пенсионного обслуживания предлагает в подарок набор полотенец.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Барби в самоизоляции»: бабушка придумала забавные образы для кукол и рассмешила сеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика