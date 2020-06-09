Приорбанк делает подарки при открытии пенсионного счета

Приорбанк до 1 августа при оформлении пенсионного обслуживания предлагает в подарок набор полотенец.

Пенсионеры также бесплатно получают карточки Mastercard Standard. Чтобы оформить все без очереди, можно забронировать по телефону время посещения любого отделения, после чего прийти с паспортом и пенсионным удостоверением. Менеджеры банка сами передадут в управление по труду всю необходимую информацию. Таким же способом можно перевести пенсию из другого банка и получать больше привилегий.



По карточке Приорбанка можно получить манибэк от банка до 2% и дополнительные бонусы по программам лояльности, в том числе до 20% от партнеров KeyCard. Среди них – продуктовые сети, магазины товаров для животных, ювелирные салоны и т.д.

Также предусмотрено снятие наличных денег в ближайшем банкомате любого банка без комиссии – до 2 тысяч рублей в месяц, CМС-оповещение о зачислении пенсии и при совершении крупных покупок, а также дополнительный доход до 3% годовых от остатка на карточке. Оплачивать коммунальные платежи, связь, переводить деньги внутри страны и за рубеж можно в интернет-банке или мобильном приложении.



«Сейчас на пенсию выходят люди, родившиеся в 50-60-е годы, они очень активны, позитивны и настроены к новым технологичным переменам. Это поколение уже с легкостью владеет современными технологиями, пользуется смартфонами, планшетами и компьютерами, заказывает товары через интернет и т.д. Современные пенсионеры ведут активную социальную жизнь, следят за своим здоровьем, не перестают учиться чему-то новому, проводят досуг со своими внуками» – отметили в Приорбанке.