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Это пособие побудит ребёнка самому составить летопись войны. Рассказываем о новом издании по истории ВОВ

09.06.2020 21:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уникальные архивные материалы и воспоминания очевидцев. Белорусские ученые подготовили новое школьное пособие по истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К нему прилагаются специальные карта и тетрадь с заданиями. Уже в новом учебном году издание появится в школах.

Небольшую аннотацию подготовила Ксения Худолей.

Это пособие побудит ребёнка самому составить летопись войны. Рассказываем о новом издании по истории ВОВ

Это пособие побудит ребёнка самому составить летопись войны. Рассказываем о новом издании по истории ВОВ

Собирать военную историю по обрывкам воспоминаний и редким сохранившимся документам академики начали более 15 лет назад. Учебное пособие «Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны» опубликовали в 2004 году. Книга стала настольной для детей, увлеченных хронологией военных событий. Однако ее место уже в новом учебном году может занять апгрейд-версия – 2020.

Это пособие побудит ребёнка самому составить летопись войны. Рассказываем о новом издании по истории ВОВ

Марат Жилинский, ректор Института подготовки научных кадров НАН Беларуси:
Безусловно, за 15 лет открываются другие архивы, появляются новые какие-то источники. Добавлен еще ряд иллюстративного материала, картографические материалы, таблицы. Дополнены какие-то сведения, уточнены данные, особенно количественные, например.

С 1 сентября это учебное пособие будет в общеобразовательных школах с русским и белорусским языками обучения. Тираж его – чуть меньше 9 тысяч.

Это пособие побудит ребёнка самому составить летопись войны. Рассказываем о новом издании по истории ВОВ

Это пособие побудит ребёнка самому составить летопись войны. Рассказываем о новом издании по истории ВОВ

За год работы над пособием ученые сумели уместить на двух сотнях страниц многие до этого нераскрытые факты. И каждый ученик найдет для себя что-то увлекательное: подробные характеристики советских танков, секреты вооружения, истории очевидцев, письма с фронта, леденящие душу архивные сводки.

Это пособие побудит ребёнка самому составить летопись войны. Рассказываем о новом издании по истории ВОВ

Ксения Худолей, корреспондент:
Пособие можно назвать интерактивным, и в этом основной посыл его авторов. После каждого раздела ученикам предлагают составить собственную летопись войны: воскресить память о дедах и прадедах, пересмотреть старые черно-белые фото и расспросить родных.

Это пособие побудит ребёнка самому составить летопись войны. Рассказываем о новом издании по истории ВОВ

Задания в учебнике – часть масштабной акции Академии наук по созданию народной летописи памяти. Сведения об участниках военных действий, партизанах, тружениках тыла сохранятся не только на страницах школьных тетрадей. Всю информацию, которую удастся собрать детям, ждут в Институте истории НАН.

Это пособие побудит ребёнка самому составить летопись войны. Рассказываем о новом издании по истории ВОВ

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Создается на сегодняшний день электронная база вот этой народной летописи Великой Отечественной войны «Вспомним всех». Периодически будут выходить книги этой летописи. Уже первая книга в издательстве, и мы надеемся, что в скором времени она увидит свет.

Еще материала уже собрано как минимум на две книги, и этот процесс продолжается, потому что ежедневно фактически сюда к нам, в институт, на сайт, поступает информация от желающих рассказать о своих родных и близких – участниках Великой Отечественной войны.

Это пособие побудит ребёнка самому составить летопись войны. Рассказываем о новом издании по истории ВОВ

Это пособие побудит ребёнка самому составить летопись войны. Рассказываем о новом издании по истории ВОВ

1 сентября в руках ребят окажутся лишь факты, просеянные через решето времени и науки. Ведь для белорусского народа это история родной земли, история, переплетенная с судьбой каждого.

Люди в материале: Ксения Худолей, Марат Жилинский, Вячеслав Данилович

 
 
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Новости Беларуси. Уникальные архивные материалы и воспоминания очевидцев. Белорусские ученые подготовили новое школьное пособие по истории Великой...
 
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