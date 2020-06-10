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Вы даже не подозревали, но эти звезды знакомы еще со школы

10.06.2020 07:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь думали о том, что некоторые известные люди были знакомы друг с другом с детства? А таких больше, чем может показаться. Причем знакомства не обязательно случились на съемках: есть абсолютно удивительные совпадения, когда будущие звезды просто учились вместе. AFISHA.TUT.BY нашла несколько таких историй и рассказывает их в этом тексте.

Актриса Кэмерон Диас и рэпер Снуп Дог


В детстве Кэмерон Диас и Келвин Кордозар Бродус-младший (это настоящее имя музыканта) учились в одном колледже. И даже общались там, ведь звезды практически ровесники: Снуп родился в октябре 1971 года, а Кэмерон — в августе 1972-го. Оба получили образование в политехническом колледже города Лонг-Бич, который находится в Калифорнии.

Снуп Дог «выстрелил» в 1992-м, когда записал саундтрек для фильма «Под прикрытием», а через год уже выпустил альбом Doggystyle. До выхода пластинку заказали больше полутора миллиона раз, а после она стала, по сути, классикой хип-хопа. К тому времени Диас уже тоже пришла к успеху как модель: она три года работала с агентством и снималась в кампаниях мировых брендов (например, Calvin Klein) и на обложках популярных журналов. Но по-настоящему известной актриса стала после съемок в фильме «Маска» (1994) — так что в этом смысле Снуп Дог ее немного опередил.

Актрисы Николь Кидман и Наоми Уоттс


Обе актрисы были одноклассницами в Австралии, хотя родились не там. Сперва родители Кидман переехали на родину из США, когда будущей звезде было 4 года, так как ее отцу предложили должность в местном университете. Семья Уоттс переехала из Великобритании в Австралию по другой причине: родители были в разводе, а когда девочке исполнилось 7 лет, ее отец умер. Мать решила вернуться на родину бабушки Уоттс — на другой континент.

Кидман и Уоттс учились вместе в North Sydney Girls' High School — это государственная средняя школа в Сиднее, куда набирают только девочек. Николь старше Наоми на год, но это не помешало им в общении. Девочки с детства мечтали стать актрисами, поэтому общие темы нашлись быстро. Да и после обучения в школе Кидман и Уоттс ходили на одни и те же прослушивания. До сих пор (а актрисам уже больше 50 лет) они остаются лучшими подругами.

Актеры Дэвид Духовны и Джейсон Бех, а еще — Джон Фицджеральд Кеннеди (сын 35-го президента США)


Эта троица 1960 года рождения училась в частной школе Нью-Йорка, которая считается одной из самых престижных в США. Туда набирают только мальчиков. Первоначально интерес к актерскому кружку проявлял один Джон. Потом он увлек своим хобби Джейсона, а уже тот — Дэвида. Правда, Духовны все равно хотел стать писателем. Даже закончил аспирантуру Йельского университета: актер — магистр английской литературы.

В итоге сын президента трудился помощником прокурора и основал общественно-политический журнал, а в 1999-м разбился во время управления частным самолетом. Но благодаря ему (в том числе) Духовны и Бех действительно стали известными актерами: первого вы знаете по «Секретным материалам» и «Блудливой Калифорнии», второго — по сериалу «Полиция Чикаго».

«Банда» из Санта-Моники


Пожалуй, самый невероятный случай из всех: в одну школу Санта-Моники (это в штате Калифорния) одновременно попали сразу четыре будущие суперзвезды. Это Роберт Дауни-младший, Роб Лоу, Шон Пенн и Чарли Шин. Кроме того, у Шона Пенна и Чарли Шина есть младшие братья, которые также посещали эту школу и также стали актерами.

Все парни частенько собирались в домах друг друга и представляли, что снимают кино. Вероятно, на это повлияли родители: в семьях Дауни и Шина отцы были актерами, а у Пенна — режиссером (плюс — мать-актриса). Впоследствии все четверо стали известными актерами, которые снимаются уже в настоящем кино.

Актеры Леонид Барац и Ростислав Хаит


Актеры, известные по фильмам «День радио», «День выборов» и «О чем говорят мужчины», на самом деле были знакомы задолго до их выпуска. Родившиеся в один год (1971) и в одном городе (Одесса), Барац и Хаит оказались в одной и той же школе (№ 119) и быстро подружились. Настолько, что после уроков бегали в гости друг к другу.

После получения среднего образования оба будущих актера поступили на эстрадный факультет в ГИТИС, который закончили в 1993 году. Что было дальше, вы знаете: вместе с однокурсниками Александром Демидовым и Камилем Лариным они основали театр «Квартет И», который существует и сегодня. Именно по пьесам актеров впоследствии ими же снимаются популярные кинохиты.

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Теги: знакомства
 
 
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