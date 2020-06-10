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Дмитрий Аленичев объяснил, почему отказался возглавить минское «Динамо»

10.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший главный тренер московского «Спартака», «Арсенала» и «Енисея» Дмитрий Аленичев в эфире канала «Россия 24″ рассказал, почему он в свое время отказался возглавить минское «Динамо».


Фото: Александр Мысякин, championat.com

— По поводу минского «Динамо», когда мне поступило предложение провести предварительные переговоры с командой, я сразу отказался. По причине того, что там работал Сергей Гуренко, с которым мы играли в «Роме». Не в моих правилах вести переговоры за спиной, когда в клубе есть действующий главный тренер, — сказал Аленичев.

Последним клубом Аленичева был красноярский «Енисей», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В ноябре 2018 года Аленичев был отстранен от работы. В тот момент клуб занимал последнее место в РПЛ и в итоге вылетел в ФНЛ. Вскоре Аленичев вернулся к работе, так как клуб не имел средств, чтобы выплатить тренеру отступные за досрочный разрыв контракта.

 
 
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Последним клубом Аленичева был красноярский «Енисей».
 
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