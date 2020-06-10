Канопацкая заявила о сборе необходимых 100 тысяч подписей

Источник материала: Tut.by

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая объявила о сборе более чем 100 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты Беларуси. Об этом она сообщила в своем Facebook .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Единственный оппозиционный претендент на должность президента Республики Беларусь Анна Канопацкая имеет 100 100 подписей в свою поддержку», — написала она.

Политик поблагодарила членов своей инициативной группы и штаба, а также руководителей оппозиционных партий структур, поддержавших ее выдвижение.

Напомним, для выдвижения в кандидаты в президенты необходимо собрать 100 тысяч подписей. Канопацкая стала четвертым политиком, объявившим о сборе минимального числа подписей.

Ранее глава предвыборного штаба Александра Лукашенко Михаил Орда заявил о том, что в поддержку действующего президента собрали уже миллион подписей. На сайте Виктора Бабарико указано , что у него 230 тысяч подписей, Валерий Цепкало заявил, что у него более 119 тысяч подписей.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня.

Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.