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Канопацкая заявила о сборе необходимых 100 тысяч подписей
Источник материала: Tut.by
Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая объявила о сборе более чем 100 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты Беларуси. Об этом она сообщила в своем
«Единственный оппозиционный претендент на должность президента Республики Беларусь Анна Канопацкая имеет 100 100 подписей в свою поддержку», — написала она.
Политик поблагодарила членов своей инициативной группы и штаба, а также руководителей оппозиционных партий структур, поддержавших ее выдвижение.
Напомним, для выдвижения в кандидаты в президенты необходимо собрать 100 тысяч подписей. Канопацкая стала четвертым политиком, объявившим о сборе минимального числа подписей.
Ранее глава предвыборного штаба Александра Лукашенко Михаил Орда
Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня.
Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.
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Политик поблагодарила членов своей инициативной группы и штаба, а также руководителей оппозиционных партий структур, поддержавших ее выдвижение.
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