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Канопацкая заявила о сборе необходимых 100 тысяч подписей

10.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая объявила о сборе более чем 100 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения кандидатом в президенты Беларуси. Об этом она сообщила в своем Facebook.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Единственный оппозиционный претендент на должность президента Республики Беларусь Анна Канопацкая имеет 100 100 подписей в свою поддержку», — написала она.

Политик поблагодарила членов своей инициативной группы и штаба, а также руководителей оппозиционных партий структур, поддержавших ее выдвижение.

Напомним, для выдвижения в кандидаты в президенты необходимо собрать 100 тысяч подписей. Канопацкая стала четвертым политиком, объявившим о сборе минимального числа подписей.

Ранее глава предвыборного штаба Александра Лукашенко Михаил Орда заявил о том, что в поддержку действующего президента собрали уже миллион подписей. На сайте Виктора Бабарико указано, что у него 230 тысяч подписей, Валерий Цепкало заявил, что у него более 119 тысяч подписей.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня.

Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.

 
 
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Политик поблагодарила членов своей инициативной группы и штаба, а также руководителей оппозиционных партий структур, поддержавших ее выдвижение.
 
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