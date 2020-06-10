Washington Post: В 14 штатах США выявили резкий рост заболеваемости COVID-19

Источник материала: ОНТ

В 14 штатах США с начала июня резко увеличилось количество случаев заболевания COVID-19. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает издание Washington Post.

Как отмечает издание, высокие темпы распространения болезни за последнюю неделю наблюдались на Аляске, в Аризоне, Арканзасе, Техасе, Калифорнии, Северной и Южной Каролинах, Флориде, Кентукки, Нью-Мексико, Миссисипи, Орегоне, Теннеси и Юте. Также резкий рост числа случаев заболевания отмечается в Пуэрто-Рико (свободно ассоциированном государстве по управлением США).

Отмечается, что рост происходит на фоне увеличения числа случаев COVID-19 в сельской местности, в то время как первая волна инфекции в основном ударила по крупным городам, вроде Нью-Йорка и Чикаго.

При этом также отмечается, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) внимательно наблюдает за ситуацией с вызванными гибелью Джорджа Флойда протестами, которые, как уже ранее отметили эксперты, также могут спровоцировать существенный рост заболеваемости COVID-19.

Фото: AP Photo / John Minchillo

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