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Washington Post: В 14 штатах США выявили резкий рост заболеваемости COVID-19

10.06.2020 09:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Washington Post: В 14 штатах США выявили резкий рост заболеваемости COVID-19

В 14 штатах США с начала июня резко увеличилось количество случаев заболевания COVID-19. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает издание Washington Post. 

Как отмечает издание, высокие темпы распространения болезни за последнюю неделю наблюдались на Аляске, в Аризоне, Арканзасе, Техасе, Калифорнии, Северной и Южной Каролинах, Флориде, Кентукки, Нью-Мексико, Миссисипи, Орегоне, Теннеси и Юте. Также резкий рост числа случаев заболевания отмечается в Пуэрто-Рико (свободно ассоциированном государстве по управлением США). 

Отмечается, что рост происходит на фоне увеличения числа случаев COVID-19 в сельской местности, в то время как первая волна инфекции в основном ударила по крупным городам, вроде Нью-Йорка и Чикаго. 

При этом также отмечается, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) внимательно наблюдает за ситуацией с вызванными гибелью Джорджа Флойда протестами, которые, как уже ранее отметили эксперты, также могут спровоцировать существенный рост заболеваемости COVID-19. 

Фото: AP Photo / John Minchillo

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В 14 штатах США с начала июня резко увеличилось количество случаев заболевания COVID-19. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает издание Washington Post.  Как...
 
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