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Анна Канопацкая заявила, что собрала более 100 тысяч подписей

10.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инициативная группа Анны Канопацкой собрала 100 100 голосов за ее выдвижение кандидаткой в президенты.

Об этом претендентка сообщила через свой аккаунт в Фейсбуке, передает "Еврорадио".

Она написала:

"Единственный оппозиционный претендент на пост президента Республики Беларусь Анна Канопацкая имеет 100 100 подписей в свою поддержку. Большая благодарность членам моей инициативной группы и моего штаба. Отдельная благодарность руководству оппозиционных партий и движений за поддержку. Без вашей помощи было бы трудно.

Только вместе мы сможем отстоять нашу независимость от кремлёвской агрессии и гибридного аншлюса.

Жыве Беларусь!"

Для регистрации кандидатом в президенты политик должен собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. Канопацкая стала четвертым претендентом, набравшим необходимое количество подписей. Ранее о преодолении необходимого барьера сообщали инициативные группы Александра Лукашенко (более 1 миллиона подписей), Виктора Бабарико (230 тысяч), Валерия Цепкало (120 тысяч).

Сбор подписей заканчивается 19 июня.
 
 
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Инициативная группа Анны Канопацкой собрала 100 100 голосов за ее выдвижение кандидаткой в президенты.
 
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