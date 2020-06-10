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Как убедить белорусов рожать больше детей? Анонс программы «В обстановке мира»

10.06.2020 10:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поддержка многодетных семей, демографическая ситуация и проблемы снижения числа разводов в стране.

Эти темы стали главными для обсуждения за экспертным столом в программе «В обстановке мира».

Семья – как фундамент национальной белорусской идеи.

Как убедить белорусов рожать больше детей? Анонс программы «В обстановке мира»

Как убедить белорусов рожать больше детей? Анонс программы «В обстановке мира»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сям'я ніколі не была пустым словам.

Поддержка семейных ценностей на государственном уровне.

Как убедить белорусов рожать больше детей? Анонс программы «В обстановке мира»

Мы, наверное, одна из немногих стран, которые такой длительный период выплачивают пособия.

Как убедить и помочь белорусам рожать больше детей?

Как убедить белорусов рожать больше детей? Анонс программы «В обстановке мира»

Возможность получения бесплатного ЭКО один раз.

Обсудим универсальный метод снижения разводов.

Как убедить белорусов рожать больше детей? Анонс программы «В обстановке мира»

В большей степени все-таки на ребенка влияет не система образования, а его семья.

А также расскажем, почему белорусские отцы самые ответственные в мире.

Как убедить белорусов рожать больше детей? Анонс программы «В обстановке мира»

Беларусь на первом месте в мире по числу отцов-одиночек. Нигде в мире нет столько ответственных пап.

Как убедить белорусов рожать больше детей? Анонс программы «В обстановке мира»

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» смотрите 10 июня сразу после информационного часа на телеканале СТВ в 20.30.

Люди в материале: Игорь Марзалюк

 
 
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Новости Беларуси. Поддержка многодетных семей, демографическая ситуация и проблемы снижения числа разводов в стране. Эти темы стали главными для обсуждения за...
 
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