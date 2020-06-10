Как убедить белорусов рожать больше детей? Анонс программы «В обстановке мира»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поддержка многодетных семей, демографическая ситуация и проблемы снижения числа разводов в стране.

Эти темы стали главными для обсуждения за экспертным столом в программе «В обстановке мира».

Семья – как фундамент национальной белорусской идеи.









Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Сям'я ніколі не была пустым словам.

Поддержка семейных ценностей на государственном уровне.





Мы, наверное, одна из немногих стран, которые такой длительный период выплачивают пособия.

Как убедить и помочь белорусам рожать больше детей?





Возможность получения бесплатного ЭКО один раз.

Обсудим универсальный метод снижения разводов.





В большей степени все-таки на ребенка влияет не система образования, а его семья.

А также расскажем, почему белорусские отцы самые ответственные в мире.





Беларусь на первом месте в мире по числу отцов-одиночек. Нигде в мире нет столько ответственных пап.





Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» смотрите 10 июня сразу после информационного часа на телеканале СТВ в 20.30.