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Как убедить белорусов рожать больше детей? Анонс программы «В обстановке мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поддержка многодетных семей, демографическая ситуация и проблемы снижения числа разводов в стране.
Семья – как фундамент национальной белорусской идеи.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Поддержка семейных ценностей на государственном уровне.
Мы, наверное, одна из немногих стран, которые такой длительный период выплачивают пособия.
Как убедить и помочь белорусам рожать больше детей?
Возможность получения бесплатного ЭКО один раз.
Обсудим универсальный метод снижения разводов.
В большей степени все-таки на ребенка влияет не система образования, а его семья.
А также расскажем, почему белорусские отцы самые ответственные в мире.
Беларусь на первом месте в мире по числу отцов-одиночек. Нигде в мире нет столько ответственных пап.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» смотрите 10 июня сразу после информационного часа на телеканале СТВ в 20.30.
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Новости Беларуси. Поддержка многодетных семей, демографическая ситуация и проблемы снижения числа разводов в стране. Эти темы стали главными для обсуждения за...
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