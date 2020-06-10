Канада и США могут оставить границы закрытыми до середины июля

Источник материала: ОНТ

Власти США и Канады могут продлить решение о закрытии границ друг с другом из-за пандемии COVID-19 до середины июля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Reuters.

Нынешнее решение предусматривает закрытие границ до 21 июня, однако власти двух стран рассматривают вопрос его продления на 30 дней.

Граница была закрыта 21 марта в полночь. Были запрещены все необязательные перемещения через нее. Тогда премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного перемещения граждан через границу.

Напомним, США и Канада имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу, длинна которой составляет более 9 тыс. км.

Фото: Haskell Free Library & Opera House

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