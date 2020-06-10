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Канада и США могут оставить границы закрытыми до середины июля
Источник материала: ОНТ
Власти США и Канады могут продлить решение о закрытии границ друг с другом из-за пандемии COVID-19 до середины июля. Об этом
Нынешнее решение предусматривает закрытие границ до 21 июня, однако власти двух стран рассматривают вопрос его продления на 30 дней.
Граница была закрыта 21 марта в полночь. Были запрещены все необязательные перемещения через нее. Тогда премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного перемещения граждан через границу.
Напомним, США и Канада имеют самую протяженную в мире немилитаризованную границу, длинна которой составляет более 9 тыс. км.
Фото: Haskell Free Library & Opera House
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Власти США и Канады могут продлить решение о закрытии границ друг с другом из-за пандемии COVID-19 до середины июля. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Reuters. ...
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