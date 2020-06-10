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Чартерные полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 1 июля

10.06.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Чартерные полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 1 июля. Такие данные приводит Республиканский союз туристических организаций со ссылкой на туркомпанию - консолидатора рейса, сообщает БЕЛТА.

Чартерные полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 1 июля

Ранее белорусские туроператоры намеревались отправить чартеры в Черногорию с 16 июня. Теперь принято решение начать полеты в Тиват - курорт на берегу Которского залива Адриатического моря - с 1 июля.

С 1 июня Черногория открыла границы для граждан из 130 стран. Въезд разрешен гражданам стран, где показатель активных случаев COVID-19 составляет не более 25 на 100 тыс. человек.

Черногория - одно из популярных европейских направлений для отдыха белорусов. По данным Белстата, в 2019 году в этой стране отдохнули 17 354 белорусских туриста.

Как сообщалось, чартеры из Беларуси в Албанию планируется возобновить с 12 июня, в Турцию - с 12 июля.

 
 
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  Чартерные полеты в Черногорию из Беларуси начнутся с 1 июля. Такие данные приводит Республиканский союз туристических организаций со ссылкой на туркомпанию -...
 
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