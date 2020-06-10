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Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей

10.06.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Яндекс.Такси в Беларуси заработала технология автоматического мониторинга скорости движения машин. Это собственная разработка сервиса. Она запустилась в Минске и всех областных центрах, позднее появится в других городах.

Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей

Когда водитель выполняет заказ сервиса Яндекс.Такси, технология с помощью GPS отслеживает его дорожный трек и определяет скорость движения. Данные сравниваются с разрешённой скоростью на конкретном участке дороги с помощью Яндекс.Навигатора, который используется для построения маршрутов.

Если водитель превышает допустимую скорость, система предупреждает его об этом через водительское приложение Таксометр. Технология учитывает возможные помехи с сигналом, включая неожиданные изменения координат, и умеет отсекать такие аномалии. После нескольких предупреждений алгоритм временно ограничивает доступ водителя к заказам сервиса, а в случае повтора нарушений – навсегда.

Яндекс.Такси тестировало эту технологию в апреле-мае этого года в Минске, Витебске, Гомеле и Гродно. Результаты показали,что 78,2% водителей, которые систематически превышали скорость, отнеслись к предупреждениям внимательно и прекратили это делать уже после второго уведомления.

В прошлом году сервис также ввел в Беларуси собственное бесплатное страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей. Каждый человек, находящийся в машине во время поездки, дополнительно застрахован на сумму до 10 тысяч евро.

Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей

Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей

Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей
Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей

Яндекс.Такси запустило в Беларуси мониторинг скорости автомобилей

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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