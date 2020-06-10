Мнение: прошу обратить пристальное внимание на волнующую тему попрошаек в городе

Источник материала: Виртуальный Брест

Прошу обратить пристальное внимание на волнующую не только меня тему лже-попрошаек в нашем городе, поскольку их количество с каждым днем заметно увеличивается то ли из-за того, что эти бессовестные люди уверены в своей безнаказанности, то ли обществу нет до них дела и многие пытаются закрыть глаза на их противозаконные деяния.





Мне как совестливому человеку и матери, воспитывающей ребенка-инвалида, неприятно и больно наблюдать как эти аферисты путем манипуляций, поддельных документов и притворства в открытую обманывают доверчивых граждан, выпрашивая у них деньги, которые могли бы спасти не одну жизнь тем, кому они в реальности нужны.

Так, уже не в первый раз вынуждена была звонить в милицию на просящих под магазином и монастырем, т.к. вызвали сомнения их документы и внешний вид. И в очередной раз была права, поскольку сразу пошла агрессия и ругательства в мой адрес, а девушка в инвалидном кресле, которая до этого казалась такой несчастной и безобидной, рванула со скоростью ветра к автомобильной стоянке, где с легкостью пересела в авто…

В районе центрального рынка дошло уже до того, что они позволяют себе трогать людей за плечи, если те им не подают милостыню и кашляют якобы, заражая короновирусом. Честно работать эти «труженники» не желают, т.к. за день они, я так полагаю, зарабатывают больше, чем многие работающие. Директор одного из магазинов сети «Евроопт», которая всячески гоняет этих попрошаек, как-то предложила одной из них, пойти к ним уборщицей за 300 руб., так та отказалась сразу. Вывод напрашивается сам собой.

Сейчас очень трудное время наступило и многие из-за проблем с работой вынуждены выживать. Но эти люди, не идут на паперть, не обманывают других, не воруют, они пытаются жить в новых условиях. А эти же лже-попрошайки живут в нормальных условиях, хорошо кушают, одеваются и знают, что все равно найдутся те, которые не пройдут мимо и подадут на хлеб с маслом, а может и на большее.

Поэтому, давайте как-то уже реагировать и решать проблему с этими мошенниками, чтобы она не достигла глобальных масштабов, и чтобы из-за них люди, не отвернулись от тех, кому финансовая помощь действительно нужна. В качестве альтернативы, предлагаю, вешать предупреждающие объявления в местах скопления просящих, чтобы граждане были в курсе, что участились случаи обмана; также, чтобы охрана магазинов, смотрители храмов, правоохранительные органы тоже обращали на них внимание.