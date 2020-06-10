Уже четыре претендента в президенты собрали нужные 100 тысяч подписей: кто они

Источник материала: KYKY

Сегодня экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила, что собрала больше 100 тысяч подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты Беларуси. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Канопацкая поблагодарила членов своей инициативной группы и штаба, а также руководителей оппозиционных структур, поддержавших ее. Напомним, 100 тысяч – минимально необходимое количество подписей, чтобы претенденту на пост президента попасть в бюллетень.

Канопацкая стала уже четвертым человеком, который сказал, что ему удалось собрать 100 тысяч подписей. На сегодня у Александра Лукашенко около миллиона подписей, у Виктора Бабарико – 230 тысяч, у Валерия Цепкало – более 119 тысяч.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов продлится до 19 июня. Всего в гонке на нынешнем этапе участвуют 14 претендентов. Выборы же президента пройдут в Беларуси 9 августа.