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Слетать в Черногорию можно будет с 1 июля
Источник материала: Myfin
Ранее белорусские туроператоры намеревались поднять самолеты в Черногорию с 16 июня. Сроки старта программы пришлось сдвинуть.
Черногория открыла границы с первого дня лета для граждан из 130 стран. Для всех остальных страна откроется с 1 июля – при условии приемлемой эпидемиологической обстановки.
Как отмечено в сообщении, нынешнее лето не будет простым, и в графиках выполнения чартерных программ возможны изменения. В настоящее время Черногория является страной «корона-фри» — в стране нет ни одного носителя инфекции COVID-19.
Источник: Myfin.by
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