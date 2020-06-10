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Слетать в Черногорию можно будет с 1 июля

10.06.2020 11:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Черногория. Фото: pixabay.com

Ранее белорусские туроператоры намеревались поднять самолеты в Черногорию с 16 июня. Сроки старта программы пришлось сдвинуть.

Черногория открыла границы с первого дня лета для граждан из 130 стран. Для всех остальных страна откроется с 1 июля – при условии приемлемой эпидемиологической обстановки.

Как отмечено в сообщении, нынешнее лето не будет простым, и в графиках выполнения чартерных программ возможны изменения. В настоящее время Черногория является страной «корона-фри» — в стране нет ни одного носителя инфекции COVID-19.

Источник: Myfin.by
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В связи с нормативными актами Беларуси и Черногории заказчиком рейса принято решение чартерную программу в Тиват начать с 1 июля. Об этом проинформировал...
 
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