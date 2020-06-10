Источник материала: Новости Волковыска

Волковысский райисполком решением от 22 мая уменьшил суммы налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, подлежащие уплате по срокам, приходящимся на II и III кварталы 2020 года, путем применения к указанным суммам понижающего коэффициента 0,1 юридическим лицам, основным видом осуществляемой экономической деятельности которых являются:

деятельность баров;

прочие услуги по общественному питанию;

турагентская деятельность.

Решение вступает в силу с 11 июня и распространяется на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.