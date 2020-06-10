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Бесплатный Wi-Fi повится в трамваях Минска

10.06.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Опытная эксплуатация Wi-Fi-доступа в интернет осуществится на одном из трамвайных маршрутов Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Все виды минского общественного транспорта планируют в будущем присоединить к проекту.

В столичной мэрии отметили, что Wi-Fi в транспорте будет полезен не только пассажирам, но и позволит развивать в городе систему продажи и проверки проездных билетов с помощью смартфона.

Проект – результат успешного государственно-частного партнерства. Компания, реализующая проект, предоставит доступ к Wi-Fi бесплатно, зарабатывая на рекламе при входе в сеть.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Опытная эксплуатация Wi-Fi-доступа в интернет осуществится на одном из трамвайных маршрутов Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал...
 
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