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Бесплатный Wi-Fi повится в трамваях Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Опытная эксплуатация Wi-Fi-доступа в интернет осуществится на одном из трамвайных маршрутов Минска,
Все виды минского общественного транспорта планируют в будущем присоединить к проекту.
В столичной мэрии отметили, что Wi-Fi в транспорте будет полезен не только пассажирам, но и позволит развивать в городе систему продажи и проверки проездных билетов с помощью смартфона.
Проект – результат успешного государственно-частного партнерства. Компания, реализующая проект, предоставит доступ к Wi-Fi бесплатно, зарабатывая на рекламе при входе в сеть.
Фото: БЕЛТА
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Опытная эксплуатация Wi-Fi-доступа в интернет осуществится на одном из трамвайных маршрутов Минска, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал...
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