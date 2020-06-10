Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в формате видеоконференции

Источник материала: ОНТ

В режиме видеоконференции состоится сегодня очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Участники переговорного процесса намерены обсудить списки по взаимному освобождению удерживаемых лиц. Сегодняшнее заседание станет первым с участием заявленных со стороны украинской делегации представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram