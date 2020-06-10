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Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в формате видеоконференции
Источник материала: ОНТ
В режиме видеоконференции состоится сегодня очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Участники переговорного процесса намерены обсудить списки по взаимному освобождению удерживаемых лиц. Сегодняшнее заседание станет первым с участием заявленных со стороны украинской делегации представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в формате видеоконференции
В режиме видеоконференции состоится сегодня очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Участники переговорного...
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