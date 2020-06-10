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Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в формате видеоконференции

10.06.2020 11:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины пройдет в формате видеоконференции

В режиме видеоконференции состоится сегодня очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. 

Участники переговорного процесса намерены обсудить списки по взаимному освобождению удерживаемых лиц. Сегодняшнее заседание станет первым с участием заявленных со стороны украинской делегации представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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В режиме видеоконференции состоится сегодня очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.  Участники переговорного...
 
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