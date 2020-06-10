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Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов

10.06.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. Без малого 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов

Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов

Партию наркотика, который должен был отправиться в Турцию, обнаружили в порту Буэнавентура.

По оценкам экспертов, стоимость груза на черном рынке могла составить около 265 миллионов долларов.

Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов

Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов

Отметим, более 90 % плантаций коки находятся в Перу, Колумбии и Боливии. В небольших количествах она произрастает также в Панаме, Эквадоре, Венесуэле и Бразилии.

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Новости Колумбии. Без малого 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партию наркотика, который должен был отправиться в...
 
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