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Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов
Источник материала: СТВ
Новости Колумбии. Без малого 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Партию наркотика, который должен был отправиться в Турцию, обнаружили в порту Буэнавентура.
Отметим, более 90 % плантаций коки находятся в Перу, Колумбии и Боливии. В небольших количествах она произрастает также в Панаме, Эквадоре, Венесуэле и Бразилии.
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Новости Колумбии. Без малого 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Партию наркотика, который должен был отправиться в...
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