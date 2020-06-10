Можно ли выращивать “бешеный огурец”? Где разрешено купаться в этом году? Ответы – в рубрике “Вопрос-ответ”

Источник материала: Кобринский вестник





На «горячую линию» редакции от читателей поступают вопросы, связанные с экологической культурой населения. На вопросы отвечает главный специалист Кобринской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Светлана Грамотенко.

– Одна из читательниц, которая много лет на своём приусадебном участке в качестве средства вертикального озеленения использовала быстрорастущую лиану, именуемую «бешеным огурцом», услышала от знакомых, что существует запрет на выращивание этого декоративного растения. С чем это связано?

– «Бешеный огурец», или эхиноцистис лопастной, наряду с такими растениями, как клен ясенелистный, робиния лжеакация, борщевик Сосновского, борщевик Мантегацци, золотарник канадский, золотарник гигантский, конопля посевная, мак cнотворный входит в перечень культур, которые запрещены в Республике Беларусь к распространению, выращиванию и реализации. Эти растения признаны инвазивными, поскольку их распространение и численность создают угрозу жизни или здоровью граждан, препятствуют сохранению биологического разнообразия местной фауны. Именно поэтому пользователи земельных участков или водных объектов обязаны не допускать распространения этих растений на своих территориях. Не следует использовать их в озеленении парков, скверов, полос отвода железных и автомобильных дорог. При обнаружении очагов произрастания вышеперечисленных инвазивов следует принять меры к их ликвидации.

– В ожидании жарких летних дней читатели задают вопросы, касающиеся обустройства зон массового отдыха на водных объектах Кобринского района. Где с приходом тепла кобринчане смогут купаться?

– В Кобрине и Кобринском районе четыре официальные зоны отдыха готовы принять посетителей и предоставляют им всё для культурного проведения свободного времени. Территории городского пляжа со стороны улиц Белорусской и Пролетарской, озера Любань, прудов Каташи и Верхолесский оснащены контейнерными площадками и контейнерами для раздельного сбора мусора, оборудованы стоянками для автомобилей. Там установлены беседки, малые архитектурные формы. Пляж на озере Любань со стороны ГУО «Оздоровительный лагерь «Волна» также оборудован в соответствии с требованиями. Безопасный отдых во всех вышеперечисленных зонах массового отдыха обеспечит работа спасательного поста.

К неорганизованным местам отдыха решением Кобринского райисполкома №645 от 27 марта 2020 года отнесены озеро «Любань» в районе зон отдыха субъектов хозяйствования, искусственные водоемы в парке им. А.В.Суворова, возле ОАО «Кобринагромаш», в районе автозаправочной станции по ул. Дзержинского, часть реки Мухавец возле ГУО «Средняя школа №2 г. Кобрина» по ул. Первомайской и возле филиала «Брестские электрические сети» РУП «Брестэнерго» Кобринский район электросетей по ул. Советской, о чём информируют знаки «Купаться запрещено», а также пруд «Бамовское» и пруд, расположенный в границах агрогородка Лука Остромичского сельсовета, обозначенные установкой знаков «Купаться опасно».

Записала Жанна ЕЛИЗАРОВА.