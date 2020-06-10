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В Антверпене в знак борьбы с расизмом снесли памятник королю Леопольду II

10.06.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Антверпене в знак борьбы с расизмом снесли памятник королю Леопольду II

В Европе не прекращаются беспорядки, волна которых пришла из США. 

Очередным происшествием стал снос памятника королю Леопольду II в Антверпене. Городские власти это объяснили своим отношением к расизму.  И напомнили о событиях XIX века. 

Во времена правления Леопольда II Бельгия захватила бассейн реки Конго в Африке – сейчас на этих территориях находится Демократическая республика Конго. Статуя серьёзно повреждена. По всей вероятности, её перенесут в музей.

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В Европе не прекращаются беспорядки, волна которых пришла из США.  Очередным происшествием стал снос памятника королю Леопольду II в Антверпене. Городские власти...
 
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