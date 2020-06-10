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В Антверпене в знак борьбы с расизмом снесли памятник королю Леопольду II
Источник материала: ОНТ
В Европе не прекращаются беспорядки, волна которых пришла из США.
Очередным происшествием стал снос памятника королю Леопольду II в Антверпене. Городские власти это объяснили своим отношением к расизму. И напомнили о событиях XIX века.
Во времена правления Леопольда II Бельгия захватила бассейн реки Конго в Африке – сейчас на этих территориях находится Демократическая республика Конго. Статуя серьёзно повреждена. По всей вероятности, её перенесут в музей.
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В Европе не прекращаются беспорядки, волна которых пришла из США. Очередным происшествием стал снос памятника королю Леопольду II в Антверпене. Городские власти...
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