Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси 10 июня

Источник материала: ОНТ

Синоптики предупредили белорусов о неблагоприятной погоде 10 июня. На этот день объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.

В столице 10 июня тоже ожидаются грозы. Днем при грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, а воздух прогреется до +30°C.

Жара сохранится в республике 11 и 12 июня.

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