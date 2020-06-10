|
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси 10 июня
Источник материала: ОНТ
Синоптики предупредили белорусов о неблагоприятной погоде 10 июня. На этот день объявлен оранжевый уровень опасности,
В столице 10 июня тоже ожидаются грозы. Днем при грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, а воздух прогреется до +30°C.
Жара сохранится в республике 11 и 12 июня.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики предупредили белорусов о неблагоприятной погоде 10 июня. На этот день объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромете. В столице 10 июня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)