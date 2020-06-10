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“Когда человек окунается в стихию, из которой не хочет выходить, значит он попал на своё место”

10.06.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

“Когда человек окунается в стихию, из которой не хочет выходить, значит он попал на своё место”

Светлана Жешко с воспитанниками.

Приступать к работе с плохим настроением и негативными мыслями  нельзя – они разрушают не только их носителя, но и способны вычеркнуть из жизни день тех, кто находится рядом, считает заведующий детским садом №6 г. Кобрина Светлана Жешко, чей портрет по праву украсил в 2020 году Доску почёта Кобринского района. Может, поэтому своё утро она начинает с визита к малышам в первую младшую группу. Приветствуя ребят, делясь с ними своим теплом и любовью, она заряжается от них положительной энергетикой, которой хватает на весь день.

– Не знаю, невидимые нити судьбы или мы сами определяем свой путь, но свою жизнь без детского сада я сейчас и представить не могу, – говорит моя героиня. – А ведь когда-то я хотела быть учителем биологии.

После окончания в 1997 году биологического факультета Брестского государственного педагогического института имени А.С. Пушкина Светлана трудоустроилась воспитателем в детский сад № 16 г. Кобрина. Думала, временно, оказалось навсегда.

– Была возможность перейти в школу и работать по специальности. Но когда человек окунается в стихию, из которой не хочет выходить, значит он попал на своё место, значит, это то, что ему нужно, – замечает моя героиня.

Работу воспитателем Светлана Анатольевна считает временем своего становления, приобретения профессионального опыта. Стремление к самореализации подтолкнуло её к участию в 2008 году в районном конкурсе «Педагог детства», который вскоре открыл его победителю новые двери. В 2010 году  ей предложили возглавить детский сад №6 г. Кобрина.

– Не будь на моём пути опытных учителей, с которых я брала пример, у которых на протяжении жизни постоянно чему-то училась, обращалась за советами, возможно, и не решилась бы на руководящую должность. Завуч Песковской средней школы, которую я оканчивала, Анна Воронович, заведующий детским садом, где я работала, Раиса Семенюк, её заместитель  Надежда Демосюк и, безусловно, моя мама, которая 50 лет работала в детском саду медицинской сестрой…Они вселили  уверенность, что у меня всё получится и я со всем справлюсь, – вспоминает Светлана Анатольевна.

Так, 1 января 2010 года Светлана Жешко вступила в новую должность. 60 человек коллектива, 248 детей. Эти цифры и спустя 10 лет варьируются в этих же пределах. Моя героиня замечает, что её приход в уже сформированный коллектив не был сложным. Опыт работы воспитателем помог в него влиться, а справиться с хозяйственными вопросами помогает практика.

– Очень многое значит, с какими людьми ты работаешь. Мне повезло. Наш коллектив – это сплочённая команда, сформированная на общих интересах. Мы дышим одним воздухом, мыслим в одном направлении, живём общими идеями. Имея за плечами большой стаж, мои коллеги не останавливаются в своём развитии. Они понимают, что нужно идти в ногу со временем, в ногу со своими воспитанниками, к которым мир предъявляет другие требования. У них всегда море креативных идей, интересных предложений.  Они повышают профессиональные навыки, участвуют в различных образовательных проектах, их опыт берут на вооружение  коллеги из других учреждений -детский сад №6 является опорным учреждением по реализации республиканского проекта «Диагностика профессиональной компетентности воспитателя дошкольного образования», – рассказывает Светлана Анатольевна. – Они повышают престиж своего учреждения, завоёвывая высокие награды. В 2011 году наш коллектив стал победителем республиканского конкурса  «Лучшее дошкольное учреждение года» в районе.

Сама Светлана Анатольевна, оставляя за кадром время, когда решает многочисленные юридические и хозяйственные вопросы, возложенные на неё как на руководителя, постоянно находится в эпицентре всех событий, которые происходят в коллективе, новатором и инициатором интересных идей. Так, с её инициативы в ноябре 2010 года в детском саду начала работать «Материнская школа» – группа совместного пребывания детей (до 3-х лет) и родителей, цель которой- адаптация детей и подготовка их к детскому саду.

– Труд воспитателя таков, что его плоды не заметишь сразу. Но они обязательно прорастут в будущем. Я всегда отстаиваю своих коллег перед родителями. Зачастую они одним необдуманным словом могут ранить воспитателя, а ему ведь предстоит целый день быть с их малышом. Любой конфликт можно разрешить мирно – я всегда открыта и родителям, и коллективу. Они в любую минуту могут обратиться ко мне за советом, – делится Светлана Анатольевна.

В конце рабочего дня закрывая за собой калитку детского сада, Светлана Анатольевна уже выстраивает планы на завтра. Эти планы она обдумает сама, поделится вечером с домочадцами, а завтра, как будто и не было расставания, вернётся снова в свой второй дом, чтобы воплотить задуманное в действие, чтобы возводить новые стены, укреплять материальную базу, чтобы сеять разумное, доброе, вечное в коллективе и в детях.

Елена БАКУН.

Фото автора.

 
 
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“Когда человек окунается в стихию, из которой не хочет выходить, значит он попал на своё место”
 
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