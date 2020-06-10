ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я ни в каком состоянии»: опубликовано видео опроса Ефремова после ДТП

10.06.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Я ни в каком состоянии»: опубликовано видео опроса Ефремова после ДТП
Видео с опросом известного российского актёра Михаила Ефремова после страшной аварии со смертельных исходом в Москве опубликовал телеканал "360".


На вопрос правоохранителей, помнит ли актёр, что с ним произошло, он ответил следующее: «Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке».

Артист не смог вспомнить, сколько он выпил и где. Он рассказал, что «вероятно» был пьян.

Когда правоохранители спросили актёра о самочувствии, он ответил, что «ни в каком состоянии» и поэтому не может говорить.

Артист признал свою вину в случившейся аварии. «Да, конечно, куда я денусь?», - ответил он во время допроса. 

фото: 112.ua

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео с опросом известного российского актёра Михаила Ефремова после страшной аварии со смертельных исходом в Москве опубликовал телеканал "360". На вопрос...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оранжевый уровень опасности объявили синоптики в Беларуси 10 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика