«Я ни в каком состоянии»: опубликовано видео опроса Ефремова после ДТП

Источник материала: ОНТ

Видео с опросом известного российского актёра Михаила Ефремова после страшной аварии со смертельных исходом в Москве опубликовал телеканал "360".





На вопрос правоохранителей, помнит ли актёр, что с ним произошло, он ответил следующее: «Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке».

Артист не смог вспомнить, сколько он выпил и где. Он рассказал, что «вероятно» был пьян.





Когда правоохранители спросили актёра о самочувствии, он ответил, что «ни в каком состоянии» и поэтому не может говорить.





Артист признал свою вину в случившейся аварии. «Да, конечно, куда я денусь?», - ответил он во время допроса.

фото: 112.ua

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