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«Я ни в каком состоянии»: опубликовано видео опроса Ефремова после ДТП
Источник материала: ОНТ
Видео с опросом известного российского актёра Михаила Ефремова после страшной аварии со смертельных исходом в Москве
На вопрос правоохранителей, помнит ли актёр, что с ним произошло, он ответил следующее: «Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке».
Артист не смог вспомнить, сколько он выпил и где. Он рассказал, что «вероятно» был пьян.
Когда правоохранители спросили актёра о самочувствии, он ответил, что «ни в каком состоянии» и поэтому не может говорить.
Артист признал свою вину в случившейся аварии. «Да, конечно, куда я денусь?», - ответил он во время допроса.
фото: 112.ua
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Видео с опросом известного российского актёра Михаила Ефремова после страшной аварии со смертельных исходом в Москве опубликовал телеканал "360". На вопрос...
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