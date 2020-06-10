Не дать оступиться

Источник материала: Маяк Преднепровья

Суровые, принципиальные, бескомпромиссные. Люди в погонах четко следуют букве закона, не имея права на ошибку. При исполнении служебного долга они неподкупны, скупы на эмоции. Все эти качества несомненно присущи сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних. Однако специфика их работы обязывает в определенных ситуациях сменить строгий взгляд на добрый, а тональность разговора – с грозной на благосклонную.





В этом году исполняется 85 лет со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних ОВД Республики Беларусь . Эта служба появилась в 30-х годах прошлого столетия и в те времена называлась просто – детская комната милиции.

Необходимость создания специализированных подразделений милиции возникла после окончания гражданской войны. В те годы детская беспризорность привела к увеличению количества совершаемых несовершеннолетними преступлений, а подразделениям по делам несовершеннолетних вменили бороться с причиной этого и следствием.

Спустя время инспекции по делам несовершеннолетних стали структурными подразделениями милиции общественной безопасности органов внутренних дел. Но задачи остались прежние – не допускать безнадзорности и детской преступности, оказывать на несовершеннолетних правонарушителей необходимое профилактическое воздействие.

В инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Быховского райисполкома всегда служили стойкие, добросовестные сотрудники. С 2004 года возглавлял инспекцию Александр Архипенко. Вспоминая то время, он откровенно говорит о том, что работа с детьми отбирает много физических и душевных сил, однако взамен получаешь намного больше – спасенные детские судьбы.

В 2013-м на смену Александру Ивановичу пришел Владимир Клевцевич, который вплоть до апреля нынешнего года предостерегал подростков от ошибок. Опираясь на многолетний опыт, он уверенно заявляет: «Преступниками не рождаются! А потому так важно вовремя остановить ребенка, рассказать и доказать, что он достоин лучшего, что он сможет достичь большего».

Уметь выслушать, понять и сделать все возможное для того, чтобы вернуть ребенку беззаботное детство, – вот чем руководствуется каждый инспектор ИДН в своей ежедневной работе. Для них нет трудных детей, есть те, кто остро нуждается в помощи.

– Скажу честно, что со взрослыми работать проще, – говорит Владимир Владимирович, – ведь ребенок, какой бы проступок не совершил, остается ребенком, беззащитным и слабым. Порой дети не осознают всей серьезности и ответственности за свои деяния. Ввязался в драку, чтобы доказать сверстникам, что ничего не боится. Выпил и, как ему кажется, показал, что он взрослый. А потом и украл…

Сотрудник ИДН — еще и тонкий психолог, и педагог, и порой единственный человек, оказавшийся рядом с попавшим в беду подростком. Его цель – детально разобраться в возникшей непростой ситуации, выявить причины, завоевать доверие, к каждому подобрать «ключик» и дать шанс все исправить. При этом сопровождая ребенка на каждом шагу по пути в достойное будущее.

Упор в работе ИДН делается на профилактику. Сотрудники организуют беседы со школьниками, оказывают содействие в летней занятости подростков и вовлечении в общественную деятельность.

Инспекция тесно взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и отделом по образованию райисполкома. Совместно субъекты профилактики проверяют, чем живут несовершеннолетние, состоящие на учете в ИДН, посещают семьи, дети в которых признаны находящимися в социально опасном положении.

– Работа с неблагополучными семьями – важная составляющая профилактической деятельности, – говорит Владимир Клевцевич. – Ведь в большинстве случаев детская преступность – прямая вина родителей, которые ведут асоциальный образ жизни и не уделяют своему ребенку должного внимания. Когда удается воздействовать на семью, и взрослые меняют свое отношение как к своей жизни, так и к своим чадам, дети перестают чувствовать себя ненужными, брошенными. Счастливый и сытый ребенок не пойдет воровать.

Сейчас в инспекции по делам несовершеннолетних около 19 подучетных. Для сравнения, несколько лет назад их было около 70. Также за последнее время значительно снизилось количество преступлений. А это говорит о том, что в ИДН работают люди, неравнодушные, считающие работу делом жизни.

Второй год за будущее каждого оступившегося ребенка борется Татьяна Чазова, в этом году ей на помощь пришла Ирина Лазарева. Инспекторы ИДН следуя многолетним устоявшимся традициям инспекции, твердо стоят на защите детства.

Екатерина ГУРСКАЯ.