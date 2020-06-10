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После жалоб в ЦИК на Лукашенко владелицей бара заинтересовалась налоговая

10.06.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ксения Фёдорова, владелица ивент-пространства «Месца» и бара «Синяя Коза», сообщила в Facebook, что после жалоб в Центризбирком к ее бизнесу начала проявлять странный интерес налоговая служба.


Ксения Федорова у своего бара "Синяя коза". Фото со страницы в Facebook

"2 июня я обратилась в ЦИК с вопросом — возможно ли гендерное неравенство в нашей стране и насколько правомерно озвучивать такие заявления в адрес женщин со стороны кандидатов в претенденты.

Тыдыщ — 9 июня получила звонок из налоговой, и инспектор поинтересовалась почему мы не отвечаем на письмо, отправленное в «личный электронный кабинет», датированное 5 июня от налоговой, в котором в срочном порядке предлагают нам предоставить документы.

Безусловно, мы их предоставим. Раз порядок такой. Самое время мониторить малое предприятие — бар. Сначала я заволновалась и подумала — неужели харрасят? Ну нет. Не время душить малый бизнес и затевать проверки — и так все зыбко и столько банкротится фирм, и сколько закрылось.

Наверняка, хотят отмониторить и проконсультировать как работать, минимально подвергая риску малое предприятие".



Как отметили в комментариях, запрос от налоговой довольно странный, дополняет Reform.by. Инспекция требует предоставить информацию, часть которой у нее в любом случае имеется, а часть — никак к налоговой не относится. От Фёдоровой затребовали бумагу с указанием вида деятельности организации и документы на кассовое оборудование, а также поинтересовались штатным расписанием за два года и тем, как в баре обслуживают посетителей.

Напомним, Ксения Фёдорова 1 июня написала обращение в ЦИК с требованием вынести предупреждения Лукашенко за предвыборную агитацию с использованием дискриминирующих и не соответствующих законодательству высказываний о женщинах, а также преждевременную агитацию. Ее примеру последовали многие беларусы и беларуски — всего ЦИК получил около 200 подобных обращений. Вскоре был получен ответ, в котором значилось, что Избирательный кодекс регулирует агитацию только кандидатов в президенты, а Лукашенко еще не зарегистрирован.


Посчитав это отпиской, 4 июня Фёдорова направила второе обращение. В нем отмечалось, что на прежних выборах ЦИК выносил предупреждения за преждевременную агитацию (до регистрации кандидатам) претендентам от оппозиции, а законодательство в этой части не менялось. Она поставила три вопроса: является ли досрочная агитация законной; можно ли потенциальному кандидату до регистрации публично дискриминировать женщин и искажать сведения о Конституции; передал ли ЦИК информацию о высказываниях Лукашенко в правоохранительные органы для их правовой оценки, как она просила в первом обращении. На это обращение ответа пока не поступило.
 
 
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Ксения Фёдорова, владелица ивент-пространства «Месца» и бара «Синяя Коза», сообщила в Facebook, что после жалоб в Центризбирком к ее бизнесу начала проявлять странный...
 
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