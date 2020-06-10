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Опять водитель не заметил велосипедистку. А ведь ехала группа

10.06.2020 12:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 44-летний брестчанин, управляя автомобилем «Киа», двигался по улице 28 Июля. При осуществлении маневра правого поворота на улицу Октябрьской революции, в направлении улицы Волгоградской, водитель совершил наезд на 12-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть дороги на велосипеде по велодорожке на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля.

Опять водитель не заметил велосипедистку. А ведь ехала группа

Благодаря невысокой скорости транспортного средства девочка не пострадала. Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходным переходам (велодорожкам), скорость автомобиля должна быть минимальной, чтобы в случае необходимости вы успели остановить автомобиль. Кроме того, крайне важно быть максимально внимательным и осторожным на данных участках дороги. При осуществлении маневра поворота, когда одновременно для пешеходов и водителей горит разрешающий сигнал светофора, водитель должен пропустить пешеходов и только тогда продолжить движение.

Главное необходимо помнить и каждому родителю напомнить своему ребенку, что пересекать проезжую часть по велодорожке не безопасно. Учите своих детей спешиваться, убеждаться в безопасности перехода и переводя велосипед в руках переходить дорогу. Уважаемые родители, в период летних каникул каждое утро напоминайте вашему ребенку правила дорожного движения, отслеживайте их местонахождения, не допускайте самовольного катания на велосипеде детей, не достигших 14-летнего возраста (им можно ездить только по пешеходным дорожкам, велодорожкам и на закрытых площадках), а также собственным примером показывайте им правила безопасного поведения на дороге!

 
 
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  По предварительной информации: 44-летний брестчанин, управляя автомобилем «Киа», двигался по улице 28 Июля. При осуществлении маневра правого поворота на улицу...
 
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