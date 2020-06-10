Опять водитель не заметил велосипедистку. А ведь ехала группа

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 44-летний брестчанин, управляя автомобилем «Киа», двигался по улице 28 Июля. При осуществлении маневра правого поворота на улицу Октябрьской революции, в направлении улицы Волгоградской, водитель совершил наезд на 12-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть дороги на велосипеде по велодорожке на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля.





Благодаря невысокой скорости транспортного средства девочка не пострадала. Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к пешеходным переходам (велодорожкам), скорость автомобиля должна быть минимальной, чтобы в случае необходимости вы успели остановить автомобиль. Кроме того, крайне важно быть максимально внимательным и осторожным на данных участках дороги. При осуществлении маневра поворота, когда одновременно для пешеходов и водителей горит разрешающий сигнал светофора, водитель должен пропустить пешеходов и только тогда продолжить движение.

Главное необходимо помнить и каждому родителю напомнить своему ребенку, что пересекать проезжую часть по велодорожке не безопасно. Учите своих детей спешиваться, убеждаться в безопасности перехода и переводя велосипед в руках переходить дорогу. Уважаемые родители, в период летних каникул каждое утро напоминайте вашему ребенку правила дорожного движения, отслеживайте их местонахождения, не допускайте самовольного катания на велосипеде детей, не достигших 14-летнего возраста (им можно ездить только по пешеходным дорожкам, велодорожкам и на закрытых площадках), а также собственным примером показывайте им правила безопасного поведения на дороге!