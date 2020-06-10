В Италии бастуют работники туристической сферы

Источник материала: ОНТ

В Риме гиды и экскурсоводы в чёрных одеждах вышли на улицы с лозунгом - без туризма Италия умрёт!

Люди обвиняют правительство в недостаточной поддержке туристического сектора, требуют финансовой помощи и сокращения ограничений. В противном случае, по словам активистов, они могут не дотянуть до следующего марта: по самым оптимистичным прогнозам, только тогда туристическая отрасль Италии сможет вернуться на прежний уровень. Ранее доход от туристов в стране ежегодно превышал $10 млрд.

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