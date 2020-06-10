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За машиной актера Ефремова числится 11 неоплаченных штрафов, два из них - в день смертельной аварии
Источник материала: Tut.by
За автомобилем актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, числилось 11 неоплаченных штрафов. Два из них выписаны в день
Общая сумма штрафов составляет 36,5 тысячи российских рублей или чуть больше 500 долларов. Также вчера
Напомним, авария произошла
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Свою вину он признал. Сейчас актер
Жена водителя службы доставки Сергея Захарова, погибшего после аварии, не собирается идти на мировую в суде.
— Я не хочу никакой мировой. Не хочу. Пусть сядет, — сказала Ирина Захарова. По ее словам, ее устроило бы, если бы из максимально возможных 12 лет заключения Ефремову дали бы половину.
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Общая сумма штрафов составляет 36,5 тысячи российских рублей или чуть больше 500 долларов.
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