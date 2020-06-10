За машиной актера Ефремова числится 11 неоплаченных штрафов, два из них - в день смертельной аварии

Источник материала: Tut.by

За автомобилем актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, числилось 11 неоплаченных штрафов. Два из них выписаны в день смертельной аварии . Об этом сообщает Meduza. По информации РБК, жена погибшего в аварии водителя не согласна идти на мировую с актером.



Фото из Twitter

Общая сумма штрафов составляет 36,5 тысячи российских рублей или чуть больше 500 долларов. Также вчера стало известно , что за 30 секунда до смертельной аварии актер чуть не спровоцировал еще одно ДТП.

Напомним, авария произошла вечером 8 июня . Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada, водитель которой получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. После ДТП Ефремов сам вышел из машины, его задержали и отправили на освидетельствование. Выяснилось, что актер был пьян, а, по информации ТАСС, анализы показали, что в крови Михаила Ефремова обнаружены следы наркотиков. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение.

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Свою вину он признал. Сейчас актер находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение.

Жена водителя службы доставки Сергея Захарова, погибшего после аварии, не собирается идти на мировую в суде.

— Я не хочу никакой мировой. Не хочу. Пусть сядет, — сказала Ирина Захарова. По ее словам, ее устроило бы, если бы из максимально возможных 12 лет заключения Ефремову дали бы половину.