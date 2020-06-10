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Купальники 2020: 7 трендов пляжной моды
Источник материала: ОНТ
Летом с началом пляжного сезона среди женщин всегда остро стоит вопрос о том, как выбрать модный купальник. Ведь даже на пляже женщина хочет чувствовать себя уверенной и быть привлекательной.
Наша подборка "Самые модные купальники 2020" поможет вам определиться с широким выбором, представленным в магазинах. Любая женщина сможет найти что-то близкое для себя, исходя из особенностей строения тела и внешности.
1. Купальники с цветочным принтом
Самый женственный принт будет актуальным и для купальников 2020. Красочные купальники всегда способны улучшить наше настроение, к тому же вы не останетесь не замеченной на пляже.
2. Чёрные купальники
Пожалуй, это полная противоположность цветочному принту. Такой вариант отлично подойдёт для любительниц минимализма и лаконичности.
3. Бежевые и коричневые купальники
Эти цвета купальников самые сексуальные. Смотрятся они не менее лаконично, чем чёрные.
4. Купальники с завышенной талией
Такая модель купальника подойдёт для тех, кто хочет скрыть маленький животик. Если же вы обладаете идеальной фигурой, то плавки с завышенной талией ещё больше подчеркнут ваши изгибы тела.
5. Купальники для активного отдыха с длинными рукавами
Это купальники в которых на плавки уходит минимальное количество ткани, тогда как на верх - максимум. Результат получается одновременно строгим, но очень сексуальным.
6. Купальники с открытыми плечами
Если вы не хотите, чтобы следы после загара от завязок купальника оставались на вашей шее или на плечах, то данная модель купальник для Вас.
7. Купальники с завязками
Модели купальников с множеством завязок выглядят довольно соблазнительно. Да, загар получится не очень равномерным, но зато как интересно такие модели смотрятся.
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Летом с началом пляжного сезона среди женщин всегда остро стоит вопрос о том, как выбрать модный купальник. Ведь даже на пляже женщина хочет чувствовать себя...
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