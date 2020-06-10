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Беременная Нюша вместе с мужем очаровала поклонников
Источник материала: ОНТ
Российская певица Нюша порадовала своих поклонников, опубликовав милые семейные фото со своим 40-летним мужем, где на одном из фото она была беременной дочерью Симбой.
На фотографии супруг Нюши положил руку на её уже заметно округлившийся живот.
Знаменитость позировала в джинсовке и нижнем белье. В качестве причёски певица выбрала лёгкие локоны. Супруг Нюши надел довольно лаконичный наряд - белое поло вместе с тёмными брюками.
«Любимый, иногда слова просто не нужны», - так подписала фото артистка и поздравила мужа с днём рождения.
Фанаты восхитились снимкам Нюши. «Вы идеальные», «Какой милый животик!», «Невероятная пара», - написали поклонники в комментариях.
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Российская певица Нюша порадовала своих поклонников, опубликовав милые семейные фото со своим 40-летним мужем, где на одном из фото она была беременной дочерью...
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