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Беременная Нюша вместе с мужем очаровала поклонников

10.06.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беременная Нюша вместе с мужем очаровала поклонников

Российская певица Нюша порадовала своих поклонников, опубликовав милые семейные фото со своим 40-летним мужем, где на одном из фото она была беременной дочерью Симбой. 

На фотографии супруг Нюши положил руку на её уже заметно округлившийся живот.

Знаменитость позировала в джинсовке и нижнем белье. В качестве причёски певица выбрала лёгкие локоны. Супруг Нюши надел довольно лаконичный наряд - белое поло вместе с тёмными брюками. 

«Любимый, иногда слова просто не нужны», - так подписала фото артистка и поздравила мужа с днём рождения.

Фанаты восхитились снимкам Нюши. «Вы идеальные», «Какой милый животик!», «Невероятная пара», - написали поклонники в комментариях.

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Российская певица Нюша порадовала своих поклонников, опубликовав милые семейные фото со своим 40-летним мужем, где на одном из фото она была беременной дочерью...
 
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