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Курсы валют на 10 июня: курс доллара 2.3721, курс евро 2.6941, российский рубль 3.4532

10.06.2020 13:24 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

10.06.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0064 рубля до 2.3721, что составило 0.27%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0694 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0158 (0.59%), на 10 июня 2020 курс составил 2.6941. По итогам месяца евро вырос на 0.0514 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.006 рублей (0.17%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.1483 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
33 711 800 23 479 400 17 701 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.33 – 2.373 рублей, курс продажи доллара 2.375 – 2.412. Евро можно было продать в диапазоне 2.62 – 2.691 рублей, купить – 2.695 – 2.75.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=69 (стоимость 1 доллара равна 69 российских рублей),
  • EUR/USD=1.136 (1 евро стоит 1.136 доллар),
  • EUR/RUB=78.3 (78.3 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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10 июня 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.3721, курс евро 2.6941, курс российского рубля (100 RUB) составил...
 
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