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Федерер перенес еще одну операцию на колене и не сыграет до 2021-го

10.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер перенес еще одну операцию на колене.





«Несколько недель назад из-за проблем с восстановлением после первой операции мне пришлось перенести дополнительную артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас, как и перед сезоном-2017, я планирую взять необходимую паузу, чтобы на 100% подготовиться и играть на самом высоком уровне. Я буду очень скучать по болельщикам и туру и буду ждать возвращения в начале сезона-2021», – написал швейцарец в твиттере.
 
 
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Четвертая ракетка мира Роджер Федерер перенес еще одну операцию на колене.
 
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