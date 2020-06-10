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В Чижовке Lada Vesta после столкновения с Fiat перевернулась на крышу, есть пострадавшие

10.06.2020 13:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла в столичной Чижовке днем 10 июня. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото: ГАИ

По информации очевидцев, на пересечении улицы Голодеда с улицей Уборевича столкнулись Fiat Punto и Lada Vesta. От удара последняя опрокинулась на крышу.

Читатели сообщают, что в аварии пострадал мужчина и маленький ребенок.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

(Будет дополнено.)

 
 
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Читатели сообщают, что в аварии пострадали мужчина и маленький ребенок.
 
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