Что почем продают на любимой площадке минчан? Фото сетов и цены в «Песочнице»

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе летний сезон открыла площадка с уличной едой «Песочница» . Мы публиковали фоторепортаж с первого дня работы, а теперь показываем стритфуд, которые подготовили фудтраки, морские контейнеры и шатер. Сеты будут актуальны до 5 июля, затем предложения поменяются. Стоимость комплекса — 8 рублей. На всякий случай напомним: помимо сетов участники готовят и другую еду.

El’faranoche





Что входит в сет

• Булочка, фарш говяжий, сыр чеддер, помидор, салат айсберг, томатно-сырный соус, соленый огурец

• Картофель по-деревенски с соусом

Trdlo House





Что входит в сет

• Малиновый трдельник с нутеллой

• Классический трдельник со взбитым кремом, шоколадкой «киндер», карамелью и дробленым печеньем орео

Pasta Bar





Что входит в сет

Паста Карбонара со сливочно-винным соусом

Паста Болоньезе с соусом из томатов

Papanini





Что входит в сет

• Panini brod со свежими овощами и вялеными томатами

• Panini brod с пеперони

• Картофель фри

Bulba Frites





Что входит в сет

• Картофель по-бельгийски, колбаса из филе индейки, кетчуп

• Картофель по-бельгийски, палочки из моцареллы, соус

Elephant Bagel





Что входит в сет

• Куриный бейгл с соусом терияке

• Сладкий бейгл с творожным сыром, медом, грушей и грецкими орехами

Minsk City Truck





Что входит в сет

• Мякоть бедра цыпленка на углях

• Овощи на углях, картофель по-деревенски, маринованный огурец

Marconi





Что входит в сет

• Любой кофе на выбор

• Три шарика джелато

Burgerlab





Что входит в сет

• Бургер Chicken BBQ

• Луковые кольца

Шатер Grillman





Что входит в сет

• Кальмар в кисло-сладком соусе на гриле

• Гарнир на выбор: пряный рис бирьяни или запеченный картофель

Garbage can





Что входит в сет

• Картофель фри, сыр, сосиски, кетчуп, горчица, лук

• Картофель фри, сыр, пряный мясной соус, кетчуп, горчица

Monkey Brothers







Что входит в сет

• Сэндвич с пряной курицей на гриле

• Сэндвич с грибами шиитаке и «Чука» салатом

• Американские картофельные оладьи с клюквенным соусом

Salty Dog





Что входит в сет

• Хот-дог Чили

• Ролл Ред Стар

More Less Coffee





Что входит в сет

• Банановый хлеб

• Орешки со сгущенкой

• Банановый Раф S

Food Street Master





Что входит в сет

• Два гироса из пшеничной лепешки, салата айсберга, куриного мяса, помидора, картофеля, греческого соуса

Grilled Cheese





Что входит в сет

• Сыр Чеддер, салями, картофель фри, огурец соленый, соус кисло-сладкий

• Сырный макаронный салат, картофель фри, огурец соленый, соус кисло-сладкий

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