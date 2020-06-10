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Что почем продают на любимой площадке минчан? Фото сетов и цены в «Песочнице»
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе летний сезон открыла площадка с уличной едой
El’faranoche
Что входит в сет
• Булочка, фарш говяжий, сыр чеддер, помидор, салат айсберг, томатно-сырный соус, соленый огурец
• Картофель по-деревенски с соусом
Trdlo House
Что входит в сет
• Малиновый трдельник с нутеллой
• Классический трдельник со взбитым кремом, шоколадкой «киндер», карамелью и дробленым печеньем орео
Pasta Bar
Что входит в сет
Papanini
Что входит в сет
• Panini brod со свежими овощами и вялеными томатами
• Panini brod с пеперони
• Картофель фри
Bulba Frites
Что входит в сет
• Картофель по-бельгийски, колбаса из филе индейки, кетчуп
• Картофель по-бельгийски, палочки из моцареллы, соус
Elephant Bagel
Что входит в сет
• Куриный бейгл с соусом терияке
• Сладкий бейгл с творожным сыром, медом, грушей и грецкими орехами
Minsk City Truck
Что входит в сет
• Мякоть бедра цыпленка на углях
• Овощи на углях, картофель по-деревенски, маринованный огурец
Marconi
Что входит в сет
• Любой кофе на выбор
• Три шарика джелато
Burgerlab
Что входит в сет
• Бургер Chicken BBQ
• Луковые кольца
Шатер Grillman
Что входит в сет
• Кальмар в кисло-сладком соусе на гриле
• Гарнир на выбор: пряный рис бирьяни или запеченный картофель
Garbage can
Что входит в сет
• Картофель фри, сыр, сосиски, кетчуп, горчица, лук
• Картофель фри, сыр, пряный мясной соус, кетчуп, горчица
Monkey Brothers
Что входит в сет
• Сэндвич с пряной курицей на гриле
• Сэндвич с грибами шиитаке и «Чука» салатом
• Американские картофельные оладьи с клюквенным соусом
Salty Dog
Что входит в сет
• Хот-дог Чили
• Ролл Ред Стар
More Less Coffee
Что входит в сет
• Банановый хлеб
• Орешки со сгущенкой
• Банановый Раф S
Food Street Master
Что входит в сет
• Два гироса из пшеничной лепешки, салата айсберга, куриного мяса, помидора, картофеля, греческого соуса
Grilled Cheese
Что входит в сет
• Сыр Чеддер, салями, картофель фри, огурец соленый, соус кисло-сладкий
• Сырный макаронный салат, картофель фри, огурец соленый, соус кисло-сладкий
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