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В городе много ДТП, что такое происходит, почему они бьются?
10.06.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вроде и погода хорошая, что за дела?
Ленина-Воровского в сторону Машерова
Возле администрации Московского района
Партизанский- С.Конституции
ДТП Суворова и Кобринская
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Вроде и погода хорошая, что за дела? Ленина-Воровского в сторону Машерова Возле администрации Московского района
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