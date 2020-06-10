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"Никому не должны позволить обидеть простого человека" - Лукашенко поручил проверить причины увольнений в частных фирмах

10.06.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние месяцы. Об этом он заявил сегодня на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никому не должны позволить обидеть простого человека" - Лукашенко поручил проверить причины увольнений в частных фирмах

"В последнее время, уверен и вам так же, как и мне, поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Что меня возмущает особенно - в Минске, других городах (это характерно для городов) частные компании увольняют людей. Притом, боюсь сказать массово, но достаточно много. Я насчет этого соответствующее заявление уже делал. Мало того, увольняют людей - тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался - уходи", - отметил Президент.

Александр Лукашенко попросил главу Администрации Президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Наталью Кочанову и управляющего делами Президента Виктора Шеймана подключиться к этому вопросу и выработать систему проверок частных компаний. "На госпредприятиях такого нет, - заметил глава государства. - И посмотреть, за что уволили людей за последние три месяца. Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц - за то, что выкинули безосновательно".

 
Теги: Минск
 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил выработать систему проверок частных компаний с целью выяснить, по каким причинам увольняли людей в последние...
 
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