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Житель Барановичей собственноручно «продлил» себе больничный: возбуждено уголовное дело
10.06.2020 14:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным следствия, 21-летний житель Барановичей 23 марта текущего года внес изменения в листок нетрудоспособности, выданный накануне ему в поликлинике.
Подозреваемый собственноручно исправил рекомендованную медиками дату выхода на работу, тем самым «продлив» себе больничный.
После внесения изменений мужчина предоставил листок нетрудоспособности в отдел кадров по месту работы.
Свои действия правоохранителям он объяснил желанием скрыть допущенный прогул. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 Уголовного кодекса. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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По данным следствия, 21-летний житель Барановичей 23 марта текущего года внес изменения в листок нетрудоспособности, выданный накануне ему в поликлинике. ...
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