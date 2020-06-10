Житель Барановичей собственноручно «продлил» себе больничный: возбуждено уголовное дело

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 21-летний житель Барановичей 23 марта текущего года внес изменения в листок нетрудоспособности, выданный накануне ему в поликлинике.





Подозреваемый собственноручно исправил рекомендованную медиками дату выхода на работу, тем самым «продлив» себе больничный.

После внесения изменений мужчина предоставил листок нетрудоспособности в отдел кадров по месту работы.

Свои действия правоохранителям он объяснил желанием скрыть допущенный прогул. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 Уголовного кодекса. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.