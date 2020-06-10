ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В семействе новой Skoda Octavia появилась «внедорожная» версия Scout

10.06.2020 14:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Подачу информации о новом семействе Octavia в Skoda решили разделить на несколько этапов. Еще прошлой осенью чехи сообщили о новом поколении стандартного литфбека и универсала, в марте этого года рассекретили «заряженную» Octavia RS, а теперь поделились информацией о новом приподнятом универсале Octavia Scout.


По сравнению с обычной Octavia Combi дорожный просвет у Scout-версии увеличен на 15 мм (точный параметр не указывается), из прочих отличительных особенностей — накладки из пластика по всему периметру кузова и новые бамперы с имитацией защиты (тоже пластиковая). И если раньше Octavia Scout была исключительно полноприводной, то теперь есть альтернатива — привод у универсала может быть и передним.


Переднеприводные Octavia Scout располагают 115-сильным дизелем TDI объемом 2 л или 1,5-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 150 л.с. — оба идут в паре с 6-ступенчатой «механикой», но для бензиновой версии может доступен и «мягкогибридный» довесок E-Tec в комбинации с 7-ступенчатым «роботом».


Также моторная гамма Octavia Scout включает двухлитровый дизель с отдачей 150 и 200 л.с. и 190-сильный бензиновый 2.0 TSI — в трансмиссии у всех этих версий используется полный привод и 7-ступенчатый «робот». В салоне — алюминиевые накладки на педали, хромированный декор на передней панели, дверных панелях и ручках, сиденья с обивкой трехслойной тканью ThermoFlux (обеспечит комфорт и в жаркую погоду) и контрастной прострочкой и опциональные декоративные вставки «под дерево».


В Европе продажи новой Octavia Scout начнутся в июле, стоимость в компании пока не озвучили. На рынке ТС новая Octavia ожидается не раньше четвертого квартала текущего года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Skoda рассказала о новом поколении универсала Octavia Scout, который впервые будет доступен и с передним приводом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Федерация футбола подвела итоги 12-го тура чемпионата Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика