В семействе новой Skoda Octavia появилась «внедорожная» версия Scout

Источник материала: Tut.by

Подачу информации о новом семействе Octavia в Skoda решили разделить на несколько этапов. Еще прошлой осенью чехи сообщили о новом поколении стандартного литфбека и универсала , в марте этого года рассекретили «заряженную» Octavia RS , а теперь поделились информацией о новом приподнятом универсале Octavia Scout.





По сравнению с обычной Octavia Combi дорожный просвет у Scout-версии увеличен на 15 мм (точный параметр не указывается), из прочих отличительных особенностей — накладки из пластика по всему периметру кузова и новые бамперы с имитацией защиты (тоже пластиковая). И если раньше Octavia Scout была исключительно полноприводной, то теперь есть альтернатива — привод у универсала может быть и передним.





Переднеприводные Octavia Scout располагают 115-сильным дизелем TDI объемом 2 л или 1,5-литровым бензиновым турбомотором TSI мощностью 150 л.с. — оба идут в паре с 6-ступенчатой «механикой», но для бензиновой версии может доступен и «мягкогибридный» довесок E-Tec в комбинации с 7-ступенчатым «роботом».





Также моторная гамма Octavia Scout включает двухлитровый дизель с отдачей 150 и 200 л.с. и 190-сильный бензиновый 2.0 TSI — в трансмиссии у всех этих версий используется полный привод и 7-ступенчатый «робот». В салоне — алюминиевые накладки на педали, хромированный декор на передней панели, дверных панелях и ручках, сиденья с обивкой трехслойной тканью ThermoFlux (обеспечит комфорт и в жаркую погоду) и контрастной прострочкой и опциональные декоративные вставки «под дерево».





В Европе продажи новой Octavia Scout начнутся в июле, стоимость в компании пока не озвучили. На рынке ТС новая Octavia ожидается не раньше четвертого квартала текущего года.