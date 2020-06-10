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Как клещи выбирают себе жертву? Рассказывает специалист

10.06.2020 15:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как клещи выбирают себе жертву? Рассказывает специалист

Клещи выбирают себе жертву по запаху. Об этом заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, доктор биологических наук Нина Тикунова рассказала NEWS.ru.

Специалист пояснила, что насекомые попадают на тело человека, поднимаясь по высоким травинкам вверх и выжидая жертву на расстоянии около 80–90 см от земли. Четырьмя лапками они держатся за травинку, остальные четыре выставляют перед собой, чтобы прицепиться к проходящему мимо объекту. Попав на жертву, клещ ползёт вверх и ищет самые нежные места на теле, чтобы впиться. Это могут быть мочки ушей, шея, ягодицы, подмышки.

Эксперт также отметила, что клещи реагируют на запах.

Кроме того, Тикунова рассказала, что самцы и самки ведут себя на теле жертвы по-разному. Первые – чаще долго ползают, ищут нужное место и могут присасываться несколько раз, вторые – кусают сразу. В слюне членистоногих содержится обезболивающее вещество. Поэтому человек может не заметить и не почувствовать клеща на теле. 

Эксперт также напомнила, что клещи могут быть переносчиками многих инфекционных агентов. Поэтому стоит применять противоклещевые средства и обязательно осматривать тело на наличие паразитов.


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Клещи выбирают себе жертву по запаху. Об этом заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО...
 
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