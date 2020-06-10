Врач рассказал, почему опасно постоянно носить шлепанцы и кеды

Источник материала: Tut.by

Многие думают, что вредно ходить только в обуви на высоком каблуке. На самом деле это не так: боль возникает не реже и в случаях, когда человек регулярно носит шлепанцы или кеды. Врач-ортопед Сергей Сердюченко рассказывает, к какой обуви летом нужно относиться с осторожностью.

Сергей Сердюченко травматолог-ортопед высшей категории ортопедического центра «Ортоленд» высшей категории ортопедического центра «Ортоленд»

Шлепанцы

Обувь на плоской подошве небезопасна, поскольку она не помогает стопе с точки зрения амортизации: нога в шлепанцах вступает в контакт с жесткой поверхностью без дополнительной защиты. Шлепанцы (как и вьетнамки) — это обувь для недолгого передвижения, например, для похода в бассейн, баню. Но она не подходит для длительных прогулок. Обычно такую обувь неудобно носить людям, у которых уже есть либо развивается распластывание стопы. Однако даже те, кого не беспокоят боли в стопах, после долгого ношения плоской обуви могут испытывать дискомфорт в зонах возникновения локальных перегрузок из-за перенапряжения мышц.

Развеем популярный миф: из-за периодического ношения шлепанцев плоскостопие вряд ли разовьется. На его появление влияет сразу несколько факторов, и главный — тонус мышц голени и стопы.

Кеды

Если при производстве кроссовок, как правило, используется технология, помогающая улучшить амортизацию, и они имеют задники и боковины, которые стабилизируют задний и средний отделы стопы, — то в кедах этого нет. Зачастую в такой обуви тонкая подошва, как и в шлепанцах, и она выключает всю рецепторную зону стопы (на подошвенной поверхности стопы расположены рецепторы, которые активируют разные группы мышц, отвечающих за ее нормальное функционирование).

Единичное использование такой обуви не критично, но систематическое ношение в течение нескольких лет может привести к ощутимым последствиям. Для профилактики патологических состояний такую обувь нужно дополнять ортопедическими стельками.



Фото: KAROLINA GRABOWSKA, kaboompics.com

Босоножки на высоком каблуке

Чем выше каблук, тем больше нагрузка на передний отдел стопы и тем сильнее вероятность ее деформации. Женщины в целом имеют большую предрасположенность к деформациям стопы: например, вальгусная деформация (как говорят в народе, «косточка» на ноге) может появляться, когда распластывается передний отдел стопы. А высокие каблуки этот процесс заметно ускоряют.

Обувь с зауженными носами

Обувь на лето нужно подбирать с учетом особенностей стопы, иначе возможны не только болевые ощущения, но и постоянные мозоли. Они часто возникают в местах перегрузки, например, на подошве в переднем отделе стопы. Причиной может быть узкая обувь или обувь со слишком зауженными носами, которая натирает первую или пятую плюсневые кости. Если человек уже знает, что у него бывают проблемы с натиранием в конкретных местах, то ему лучше отказаться от обуви, которая может травмировать эти зоны.

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