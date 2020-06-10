Стоматолог назвал самые полезные для зубов и десен продукты

Источник материала: ОНТ

Врач-стоматолог Михаил Заславский рассказал, какие продукты считаются полезными для зубов, пишет «РИА-Новости».

Продукты, насыщенные кальцием, магнием, клетчаткой, фосфором, фтором, витаминами, а еще те, что содержат противовоспалительные и очищающие эмаль компоненты, считаются полезными для зубов.

В первую очередь нужно включить в рацион цветную капусту, брокколи, перец, огурец, морковь и сельдерей. Данные продукты богаты клетчаткой, содержат мало сахара, очищают поверхность зубов и нейтрализуют кислоту, восстанавливая во рту кислотно-щелочной баланс.

Лучший источник кальция – молочные продукты. Благодаря витамину D кальций быстро проникает в клетки тканей и полноценно усваивается. К тому же, в сыре, твороге, молоке, йогурте много фосфора с магнием и мало кислот. В их составе присутствуют также казеин, фосфаты и комплекс микроэлементов с противовоспалительными свойствами.

Из напитков врач рекомендует пить зеленый чай. Катехины, которые в нем содержатся, защищают зубную эмаль и нейтрализуют бактерии, вызывающие кариес. А еще чай освежает дыхание и укрепляет десна.

Фото: woman.rambler.ru

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