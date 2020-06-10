ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жителям частного сектора В Гомеле бесплатно раздают цветные контейнеры для отходов

10.06.2020 16:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жителям частного сектора В Гомеле бесплатно раздают цветные контейнеры для отходов

Коммунальный эксперимент в Гомеле. Жителям частного сектора бесплатно раздают цветные контейнеры для отходов. И сбор заявок от населения продолжается.

На каждое домовладение выдают по два пластиковых бака. Серый – для смешанных и органических отходов, жёлтый – для макулатуры, стекла, пластмассы и металла. Платить за контейнеры не нужно. Важным условием для этого является заключение договора с коммунальным предприятием на ответственное хранение.

Александр Никонов, заместитель директора коммунального предприятия «Спецкоммунтранс» г. Гомеля«Раньше мы часто видели в Гомеле то кастрюльки стояли, то мешки полипропиленовые, то обычные полиэтиленовые, то вороны растащат, то собаки разорвут этот мешок, и все это валялось на городских улицах. Сейчас это более создаст эстетику. Люди научатся сортировать, отделять вторичные ресурсы, которые пойдут в повторный обиход, в ту же переработку».

Собирать отходы будет спецмашина. Регулярный график уже утвержден. При этом принимать мусор в мешках и ведрах скоро перестанут. До конца года заказать контейнер-новинку может любой желающий. Для этого достаточно просто позвонить коммунальщикам.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коммунальный эксперимент в Гомеле. Жителям частного сектора бесплатно раздают цветные контейнеры для отходов. И сбор заявок от населения продолжается. На каждое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стоматолог назвал самые полезные для зубов и десен продукты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика