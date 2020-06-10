Жителям частного сектора В Гомеле бесплатно раздают цветные контейнеры для отходов

Источник материала: ОНТ

Коммунальный эксперимент в Гомеле. Жителям частного сектора бесплатно раздают цветные контейнеры для отходов. И сбор заявок от населения продолжается.



На каждое домовладение выдают по два пластиковых бака. Серый – для смешанных и органических отходов, жёлтый – для макулатуры, стекла, пластмассы и металла. Платить за контейнеры не нужно. Важным условием для этого является заключение договора с коммунальным предприятием на ответственное хранение.

Александр Никонов, заместитель директора коммунального предприятия «Спецкоммунтранс» г. Гомеля: «Раньше мы часто видели в Гомеле то кастрюльки стояли, то мешки полипропиленовые, то обычные полиэтиленовые, то вороны растащат, то собаки разорвут этот мешок, и все это валялось на городских улицах. Сейчас это более создаст эстетику. Люди научатся сортировать, отделять вторичные ресурсы, которые пойдут в повторный обиход, в ту же переработку».

Собирать отходы будет спецмашина. Регулярный график уже утвержден. При этом принимать мусор в мешках и ведрах скоро перестанут. До конца года заказать контейнер-новинку может любой желающий. Для этого достаточно просто позвонить коммунальщикам.

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