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Жителям частного сектора В Гомеле бесплатно раздают цветные контейнеры для отходов
Источник материала: ОНТ
Коммунальный эксперимент в Гомеле. Жителям частного сектора бесплатно раздают цветные контейнеры для отходов. И сбор заявок от населения продолжается.
Собирать отходы будет спецмашина. Регулярный график уже утвержден. При этом принимать мусор в мешках и ведрах скоро перестанут. До конца года заказать контейнер-новинку может любой желающий. Для этого достаточно просто позвонить коммунальщикам.
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Коммунальный эксперимент в Гомеле. Жителям частного сектора бесплатно раздают цветные контейнеры для отходов. И сбор заявок от населения продолжается. На каждое...
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