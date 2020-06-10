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Официальная статистика: в мае упали цены на продукты и услуги

10.06.2020 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси в мае зафиксировали дефляцию. По данным Белстата, цены на товары и платные услуги в прошлом месяце упали на 0,1%. Заметнее всего, по официальной статистике, подешевели в мае продовольственные товары.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным Белстата, продуктовая дефляция в мае составила 0,6% (с начала года цены на продукты выросли на 2,8%). Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,4%, а с начала года — на 3,2%.

Платные услуги за май стали доступнее на 0,03%, а за 5 месяцев этого года подорожали на 3,8%.

За 5 месяцев этого года цены на товары и услуги выросли на 3,2%, а годовая инфляция (май 2020-го к аналогичному периоду 2019-го) составила 4,9%.

 
 
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В Беларуси в мае зафиксировали дефляцию. По данным Белстата, цены на товары и платные услуги в прошлом месяце упали на 0,1%. Заметнее всего, по официальной статистике,...
 
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