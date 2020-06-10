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Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую
10.06.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
АЗС реконструируют методом полного сноса, на её месте будет современная. Место удачное, в центре, да ещё и вокзал близко. Если что, на время реконструкции есть ещё одна АЗС, с другой стороны от путепровода.
Это, кстати, Белоруснефть заправка была. Или будет
Кто не узнал - это около парка, на ул. ГОБК.
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