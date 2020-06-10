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Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую

10.06.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

АЗС реконструируют методом полного сноса, на её месте будет современная. Место удачное, в центре, да ещё и вокзал близко. Если что, на время реконструкции есть ещё одна АЗС, с другой стороны от путепровода.

Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую

Это, кстати, Белоруснефть заправка была. Или будет

Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую

Кто не узнал - это около парка, на ул. ГОБК.

Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую

Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую

Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую

Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую

Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую

Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую

Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую

Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую
Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую

Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую
 
 
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  АЗС реконструируют методом полного сноса, на её месте будет современная. Место удачное, в центре, да ещё и вокзал близко. Если что, на время реконструкции есть ещё...
 
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