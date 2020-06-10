Под путепроводом на Ленина развалили АЗС. Не страшно, построят новую

Источник материала: Виртуальный Брест

АЗС реконструируют методом полного сноса, на её месте будет современная. Место удачное, в центре, да ещё и вокзал близко. Если что, на время реконструкции есть ещё одна АЗС, с другой стороны от путепровода.





Это, кстати, Белоруснефть заправка была. Или будет





Кто не узнал - это около парка, на ул. ГОБК.



















