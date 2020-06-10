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Зоопарк на дороге: семеро водителей пострадали от встречи с дикими животными

10.06.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Такие случаи происходят редко, но зачастую они трагичны. В 2020 году на дорогах было зафиксировано 7 ДТП с участием животных, в которых пострадали люди. Таких аварий становится больше с приходом зимы, преимущественно ночью, но летом животные тоже выходят на дорогу. На днях житель Дрогичина за рулем легковой машины наехал на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. Водитель и пассажир получили телесные повреждения.

Зоопарк на дороге: семеро водителей пострадали от встречи с дикими животными

Менее опасны встречи с зайцами, дикими кабанами, лисами, косулями. Как правило, частые повреждения после таких встреч – вмятины, пробитые решетки радиатора, поломанный бампер и разбитые фары. К тяжелым последствиям приводят столкновения с коровами, лошадьми, лосями, зубрами. После прямого удара животное летит на капот и лобовое стекло. Водитель и передние пассажиры практически со 100% гарантией получают серьезные увечья.

Предупреждение таких ДТП сводится к одному: быть предельно внимательным водителем. Увидев предупреждающий дорожный знак «Дикие животные», нужно снизить скорость. Звери выбегают внезапно, и водитель должен контролировать ситуацию, имея в виду такую опасность.

Увидев дикого животного, не следует его объезжать. Зачастую это связано с выездом на встречку, что само по себе опасно. Добавить к этому объезд по тротуару, кювету и все вытекающие из этого последствия. Целесообразнее снижать скорость, возможно до полной остановки – животное все равно убежит, услышав звук мотора.

Если такое «свидание» обошлось легким испугом для всех участников происшествия – машина не получила повреждений, а зверь скрылся в чаще, можно ехать дальше. Столкновение с животным квалифицируется как ДТП, даже если поврежден только автомобиль, а зверь убежал.

В случае гибели зверя водитель обязан сообщить в ГАИ, а сотрудники ОВД уведомят необходимые службы. Дальнейшие действия, как при обычном ДТП: включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки. Оставлять место ДТП запрещено! За это предусмотрена административная ответственность.

В случае вины водителя он заплатит компенсацию государству за ущерб природе. Дикие животные – государственная собственность, и если забрать тушу с собой, правоохранители расценят такие действия как браконьерство.

Пусть ваши поездки будут безопасными, а встречи с дикими животными – только в зоопарке!

 
 
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  Такие случаи происходят редко, но зачастую они трагичны. В 2020 году на дорогах было зафиксировано 7 ДТП с участием животных, в которых пострадали люди. Таких аварий...
 
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