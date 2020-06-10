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У БАТЭ практически нет шансов пробиться в группу Лиги чемпионов

10.06.2020 17:18 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Борисовский клуб в еврокубковой квалификации столкнулся с соперником, который, похоже, ему не по зубам.

Проект Favoritnr1.com изучил букмекерские котировки, чтобы оценить шансы БАТЭ пройти в групповой раунд ЛЧ.

Букмекеры оценивают шансы БАТЭ пройти чешскую «Славию» как очень скромные. Первый матч в Праге завершился победой хозяев 1:0.

Почему «Славия» сильнее

«Славия» значительно усилилась перед стартом сезона на деньги новых владельцев. Пришли такие известные игроки как Ян Лаштувка, Руслан Ротань, Халил Алтынтоп и Данни. Даже без всех этих игроков «Славия» стала лучшей в Чехии, а теперь решила замахнуться на групповой раунд Лиги чемпионов.

В первом матчпротивс БАТЭ «Славия» добыла минимальную победу благодаря голу с пенальти Милана Шкоды, но с учетом того, что белорусская команда с 19-й минуты играла в меньшинстве после удаления Яблонского, результат 1:0 в пользу «славистов» можно считать большой удачей и благодарить за это голкипера Дениса Щербицкого.

БАТЭ — в клубе «1000 к 1»

Шансы БАТЭ отыграться и пройти в следующий раунд оцениваются как очень низкие — букмекерская контора «1хБет» дает коэффициент 5.6 на то, что БАТЭ пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а вот на «Славию» можно поставить за 1.16. Даже просто победа БАТЭ в домашнем матче оценивается как маловероятная — 3.175, тогда как на чехов можно поставить за 2.42. Один пропущенный гол вынуждает БАТЭ забивать 3 для прохода в следующий раунд, а в текущем сезоне команда Александра Ермаковича не блещет в атаке.

Конечно, в первой игре преимущество чемпиона Чехии было подавляющим, но удаление все же поломало БАТЭ все планы на игру, а теперь команда будет играть в Борисове при поддержке трибун и в полном составе.

Пока БАТЭ не вылетел из главного еврокубка, приложение «1хБет» предлагает ставки на победу команды в Лиге чемпионов с коэффициентом 1000 к 1. Что интересно и шансы «Славии» на победу в ЛЧ оцениваются ровно таким же коэффициентом.

 
 
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Борисовский клуб в еврокубковой квалификации столкнулся с соперником, который, похоже, ему не по зубам.
 
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