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В Пакистане при обрушении жилого дома погибли 19 человек

10.06.2020 17:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Пакистана. В результате обрушения жилого дома в Пакистане погибли 19 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе Карачи.

В Пакистане при обрушении жилого дома погибли 19 человек

На месте ЧП работают бригады спасателей. Специалисты опасаются, что число жертв может возрасти. 12 жильцов удалось извлечь из-под завалов. Все они получили различные травмы.

В Пакистане при обрушении жилого дома погибли 19 человек

В Пакистане при обрушении жилого дома погибли 19 человек

По данным правоохранителей, дом был очень старым и находиться в нем было опасно. После происшествия все здания в районе были проверены. Специалисты обнаружили еще пять строений в аварийном состоянии. Людей из них эвакуировали.

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Новости Пакистана. В результате обрушения жилого дома в Пакистане погибли 19 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе...
 
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